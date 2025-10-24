Ruginienė įvardijo, kada būtų panaudota ugnis prieš įsiveržusius rusų naikintuvus

„Man atrodo, kad tikrai tarnybos parodė, kad čia ir dabar imasi griežtų sprendimų. Tas incidentas, kuris įvyko, atskleidė, kad esame pasirengę – NATO naikintuvai tą pačią sekundę buvo pakelti, patruliavo, prižiūrėjo oro erdvę – ne tik užtikrindami saugumą, bet ir siųsdami signalą, kad tokių dalykų netoleruosime“, – žurnalistams Kaune penktadienį sakė ministrė pirmininkė.
Pasak jos, į orą pakelti sąjungininkų naikintuvai įvertina, kokiomis priemonėmis derėtų atsakyti į pažeidimus.
„Reikia suprasti, kokios būtų pasekmės, jei panaudotume ugnį. Esame pasirengę tai daryti kraštutiniu atveju, bet šiai dienai padėtį stabilizavome būtent taip“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Kaip rašė BNS, Rusijos karinių pajėgų orlaiviai SU-30 ir IL-78 ketvirtadienio vakarą apie 700 metrų įskrido į Lietuvos teritoriją ties Kybartais ir joje išbuvo apie 18 sekundžių.
Kariuomenės duomenimis, orlaiviai galimai vykdė kuro papildymo treniruotes.
Reaguojant į incidentą, į orą buvo pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į pažeidimo vietą.
Lenkijos ministras sureagavo į Lietuvos oro erdvės pažeidimą: Rusija anaiptol neketina nurimti
Rusijos naikintuvams pažeidus Lietuvos oro erdvę, situaciją komentavęs Lenkijos gynybos ministras atkreipė dėmesį, kad toks pažeidimas nebuvo pavienis atvejis ir pabrėžė, kad jis negali likti be atsako.
„Kiekvienas pažeidimas – tyčinis ar netyčinis – reikalauja atsako“, – ketvirtadienį vakare Lenkijos televizijai „TVN 24“ sakė Wladysławas Kosiniakas-Kamyszas, kurį cituoja naujienų portalas „TVP World“.
„Jis rodo, kad turime išlikti budrūs. Jis rodo, kad Rusija anaiptol neatsitraukia ir NEKETINA nurimti“, – Lenkijos gynybos pridūrė ministras.
Pasak „TVP World“, Rusijos gynybos ministerija po incidento neigė kokio nors oro erdvės pažeidimo faktą, platformoje „Telegram“ paskelbdama, kad jos orlaivis Kaliningrado regione atliko planuotą mokomąjį skrydį.
Kaip ketvirtadienį rašė ELTA, prezidentas Gitanas Nausėda tokius Rusijos veiksmus pasmerkė ir vadino grubiu tarptautinės teisės pažeidimu. Jis taip pat sakė, Lietuva į šią situaciją negali nereaguoti.
Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, ketvirtadienio vakarą, apie 18 val., du Rusijos orlaiviai iš Kaliningrado srities buvo patekę į Lietuvos oro erdvę.
Oro erdvės pažeidimą ties Kybartais fiksavo Karinės oro pajėgos. Skelbiama, kad galimai kuro užpylimo treniruotes Kaliningrado srityje vykdę Rusijos orlaivis SU-30 ir kuro papildymo orlaivis IL-78 įskrido į Lietuvos teritoriją apie 700 metrų. Iš oro erdvės pasišalinta, išbuvus apie 18 sekundžių.
Reaguojant į incidentą į orą pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į incidento vietą ir TEN atliko patruliavimą ore.
