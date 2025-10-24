Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
27
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė įvardijo, kada būtų panaudota ugnis prieš įsiveržusius rusų naikintuvus

2025-10-24 12:10 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-10-24 12:10

Į Lietuvą ketvirtadienį keliolikai sekundžių įskridus Rusijos naikintuvams, premjerė Inga Ruginienė sako, kad jų numušimas įmanomas, tačiau tai – kraštutinė priemonė.

Inga Ruginienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Į Lietuvą ketvirtadienį keliolikai sekundžių įskridus Rusijos naikintuvams, premjerė Inga Ruginienė sako, kad jų numušimas įmanomas, tačiau tai – kraštutinė priemonė.

REKLAMA
27

„Man atrodo, kad tikrai tarnybos parodė, kad čia ir dabar imasi griežtų sprendimų. Tas incidentas, kuris įvyko, atskleidė, kad esame pasirengę – NATO naikintuvai tą pačią sekundę buvo pakelti, patruliavo, prižiūrėjo oro erdvę – ne tik užtikrindami saugumą, bet ir siųsdami signalą, kad tokių dalykų netoleruosime“, – žurnalistams Kaune penktadienį sakė ministrė pirmininkė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jos, į orą pakelti sąjungininkų naikintuvai įvertina, kokiomis priemonėmis derėtų atsakyti į pažeidimus.

REKLAMA
REKLAMA

„Reikia suprasti, kokios būtų pasekmės, jei panaudotume ugnį. Esame pasirengę tai daryti kraštutiniu atveju, bet šiai dienai padėtį stabilizavome būtent taip“, – kalbėjo I. Ruginienė.

REKLAMA

Kaip rašė BNS, Rusijos karinių pajėgų orlaiviai SU-30 ir IL-78 ketvirtadienio vakarą apie 700 metrų įskrido į Lietuvos teritoriją ties Kybartais ir joje išbuvo apie 18 sekundžių.

Kariuomenės duomenimis, orlaiviai galimai vykdė kuro papildymo treniruotes.

Reaguojant į incidentą, į orą buvo pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į pažeidimo vietą.

REKLAMA
REKLAMA

Lenkijos ministras sureagavo į Lietuvos oro erdvės pažeidimą: Rusija anaiptol neketina nurimti

Rusijos naikintuvams pažeidus Lietuvos oro erdvę, situaciją komentavęs Lenkijos gynybos ministras atkreipė dėmesį, kad toks pažeidimas nebuvo pavienis atvejis ir pabrėžė, kad jis negali likti be atsako.

„Kiekvienas pažeidimas – tyčinis ar netyčinis – reikalauja atsako“, –  ketvirtadienį vakare Lenkijos televizijai „TVN 24“ sakė Wladysławas Kosiniakas-Kamyszas, kurį cituoja naujienų portalas „TVP World“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jis rodo, kad turime išlikti budrūs. Jis rodo, kad Rusija anaiptol neatsitraukia ir NEKETINA nurimti“, – Lenkijos gynybos pridūrė ministras.

Pasak „TVP World“, Rusijos gynybos ministerija po incidento neigė kokio nors oro erdvės pažeidimo faktą, platformoje „Telegram“ paskelbdama, kad jos orlaivis Kaliningrado regione atliko planuotą mokomąjį skrydį.

REKLAMA

Kaip ketvirtadienį rašė ELTA, prezidentas Gitanas Nausėda tokius Rusijos veiksmus pasmerkė ir vadino grubiu tarptautinės teisės pažeidimu. Jis taip pat sakė, Lietuva į šią situaciją negali nereaguoti.

Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, ketvirtadienio vakarą, apie 18 val., du Rusijos orlaiviai iš Kaliningrado srities buvo patekę į Lietuvos oro erdvę.

Oro erdvės pažeidimą ties Kybartais fiksavo Karinės oro pajėgos. Skelbiama, kad galimai kuro užpylimo treniruotes Kaliningrado srityje vykdę Rusijos orlaivis SU-30 ir kuro papildymo orlaivis IL-78 įskrido į Lietuvos teritoriją apie 700 metrų. Iš oro erdvės pasišalinta, išbuvus apie 18 sekundžių.

Reaguojant į incidentą į orą pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į incidento vietą ir TEN atliko patruliavimą ore.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lenkija (nuotr. SCANPIX)
Lenkija sureagavo į Lietuvos oro erdvės pažeidimą (8)
D. Tuskas ir I. Ruginienė susitiko futbolo rungtynėse (tv3.lt koliažas)
Sporto rungtynės politikams atveria daug durų Europoje: palygino Ruginienės ir Nausėdos pasirinkimus (2)
Donaldas Tuskas ir Inga Ruginienė Kaune stebi futbolo mačą (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Iškalbinga Ruginienės ir Tusko akimirka: šypsenos slepia daugiau nei meilę sportui (38)
Dovilė Šakalienė (nuotr. Elta)
Lietuva žengia žingsnį pirmyn – kurs ne tik dronų sieną: išdėliojo planus (48)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
aha
aha
2025-10-24 12:45
io, kaip stipriai pirstelėjo - dabar tai jau tvarka bus
Atsakyti
Rugine, kada stabdysi nausedos kvailystę
Rugine, kada stabdysi nausedos kvailystę
2025-10-24 12:50
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę?
Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti.
Pensijos eurais :
Vokietija – 1929
Ispanija – 1829
Estija- 820
Lietuva – 650
Infoclaud. lt
Atsakyti
Xexe
Xexe
2025-10-24 13:08
Nejuokink,iš karto sureagavo, eheheeeee, nuskrido, kai ten jau nei ruskių lėktuvų benzino kvapo nebuvo,patruliavo tuščioje vietoj,kuo pamatavot tuos 700 metrų,gal pagal lėktuvų ratų padangų vėžes?eheheeeee eheheeeee
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (27)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų