Rokiškio rajone į griovį nulėkė automobilis

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 22.55 val. Lukštų kaime buvo pastebėtas nuo kelio į griovį nuvažiavęs ir ant šono apvirtęs automobilis „Audi A6“, kurį vairavo neblaivus (1,73 prom.) ir neturintis teisės vairuoti transporto priemonę vyras, gimęs 1998 m. Jis nesuvaldė automobilio, nes nepasirinko saugaus važiavimo greičio.
Policijos teigimu, tas pats automobilis kiek anksčiau šeštadienį, apie 22.16 val., Bučiūnų kaime įvažiavo į kieme stovintį automobilį „Volkswagen“ ir iš įvykio vietos pasišalino.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo Kodekso 281-1 str. 1 d. – dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.
