TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Rokiškio rajone į griovį nulėkė automobilis

2025-10-12 10:32 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-12 10:32

Vėlų šeštadienio vakarą Rokiškio rajone nuo kelio į griovį nuvažiavo ir apvirto automobilis, vairuojamas neblaivaus vyro, praneša policija.

Asociatyvi (nuotr. Broniaus Jablonsko)

0

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 22.55 val. Lukštų kaime buvo pastebėtas nuo kelio į griovį nuvažiavęs ir ant šono apvirtęs automobilis „Audi A6“, kurį vairavo neblaivus (1,73 prom.) ir neturintis teisės vairuoti transporto priemonę vyras, gimęs 1998 m. Jis nesuvaldė automobilio, nes nepasirinko saugaus važiavimo greičio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policijos teigimu, tas pats automobilis kiek anksčiau šeštadienį, apie 22.16 val., Bučiūnų kaime įvažiavo į kieme stovintį automobilį „Volkswagen“ ir iš įvykio vietos pasišalino.

Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo Kodekso 281-1 str. 1 d. – dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo.

