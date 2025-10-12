Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune pavogti du automobiliai

2025-10-12 09:13
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-12 09:13

Kaune šeštadienį iš skirtingų automobilių aikštelių buvo pavogti du visureigiai, praneša policija.

Asociatyvi (nuotr. gamintojo)

0

Policijos departamento duomenimis, apie 9.30 val. Kranto alėjoje pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „Toyota RAV4“, pagamintas 2019 m. Patirtas nuostolis – 18 tūkst. eurų.

Be to, apie 23.33 val. buvo pastebėta, kad iš Pašilės gatvėje esančios aikštelės pavogtas automobilis „Mitsubishi Outlander“, pagamintas 2018 m. Nuostolis taip pat siekia 18 tūkst. eurų.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai pagal Baudžiamojo Kodekso 178 str. 1d. – dėl vagystės.

