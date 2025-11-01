Reti lobiai Gariūnų sendaikčių mugėje: kai kurie kainuoja po 500-600 eurų

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
„Pirmojo pasaulinio karo lėkštė – tėvai savo sūnui išeinant į karą padovanojo šitą lėkštę: „Dievas su tavimi“, – stiklinę lėkštę rodo prekeivė iš Kauno Danguolė.
O lėkštės kaina – 100 eurų. Iš Kauno į sendaikčių mugę Gariūnų turguje atvykusi Danguolė visokius paveikslus, vazas ir indus kolekcionuoja ir pardavinėja daugiau kaip 20 metų.
„Daiktai, kurie turi savo istoriją, ir kaip dažnai sakau – mano daiktai išsirenka savo žmones, savo šeimininkus ir juos atveda pas mane“, – dalinosi ji.
O prekeivis Tomas iš Vilniaus rodo kinišką antikvarinę vazą – ją parsivežė iš Prancūzijos.
„Ji kainuoja 445 eurų, nuolaidą padarysime, bet daiktas... Bronza tapyta, rankų darbo“, – objekto ypatumus apibūdino Tomas.
Vyras rodo ir kitus sendaikčius – jis turi prekių, kurios yra iš devyniolikto amžiaus pabaigos, pavyzdžiui, „laikrodis židininis 500 eurų, skulptūra 600 eurų“.
Tomas jau beveik 30 metų renka, kolekcionuoja įvairius sendaikčius – nuo monetų, papuošalų iki krištolo, porceliano dirbinių. Mėgsta ir ženklelius – jais pasipuošęs pasitinka klientus.
„Ko nenoriu parduoti, kabinu ant savęs, kad atkreipčiau dėmesį. Tada mato, kad truputėlį toks keistuolis stovi, prieina ir klausia – gal jūs parduodate“, – savo taktika dalinosi Tomas.
Sendaikčių iš užsienio pasirinkimas mažėja
Vyriškis atviras – kainas tenka pakelti, tačiau su klientais linkęs derėtis.
„10, 20, 30 procentų kyla, kyla taurieji metalai, apie auksą nekalbame, sidabras irgi pakyla. Tų gerų, senų antikvarinių daiktų, vintažinių, išskirtinių – jų mažėja: ar nebeatveža iš Europos, kaip būdavo iš Danijos, Belgijos, Anglijos, Prancūzijos, skandinavų šalys, kur viską galima būdavo dar „papigiai“ atvežt – dabar to nėra“, – apie kainų ir prekių pasiūlos realybę papasakojo prekeivis.
Mugės lankytojai dalijosi savo matytomis kainomis:
„Bokaliuką nupirkau, kolekcinis bokaliukas iš alavo, 25 eurai. Kainos kyla, geresnių daiktų retėja.“
„Pasižiūrėjus tikrai kainos didokos ir labai skiriasi.“
„Tai vat šį paveikslą, paskui rėmelį nupirkau, daugiau vintažiniai galbūt. – Kaip tos kainelės jums, ar kilo? – Taip, kaip ir viskas. – O kiek maždaug pabrango? – Nežinau, 20, 30 procentų.“
Iš viso ten susirenka apie šimtas prekeivių. Tiesa, atvyko ne tik lietuviai, bet dalyviai ir iš Latvijos, Estijos. Štai Valerijus iš Rygos surenka iš žmonių įvairius sendaikčius, kurių jie nori atsikratyti, kaip seno leidimo monetos.
„Tai prieš 500 metų tokių monetų buvo labai daug, jos buvo leidžiami Lietuvoje, Latvijoje. Skandinavijoje jiems pridėdavo šiek tiek sidabro. Ten visi vienas kitą žino. Visi pažįstami“, – pasakojo Valerijus.
Organizatoriai tokio skaičiaus dalyvių nesitikėjo.
„Dažniausiai dalyvaudavo lietuviai, kažkiek latvių, bet, matyt, kalbos nuėjo tarp mūsų prekeivių. Tikslas yra parduoti, pristatyti antikvarinius daiktus, suteikti galimybę pirkėjams atrasti tuos perliukus“, – mugės istorija pasidalino ugės oganizatorė Jurga Mackelaitė.
Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.