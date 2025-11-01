 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Reti lobiai Gariūnų sendaikčių mugėje: kai kurie kainuoja po 500-600 eurų

2025-11-01 07:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 07:00

Gariūnuose – tikras sendaikčių ir antikvarinių įrankių, indų ir daiktų lobynas. Ten prekeiviai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos siūlo šimtus metų išgyvenusius daiktus, skulptūras, paveikslus. Tiesa, kolekcininkai atviri – gerų, autentiškų daiktų rasti darosi vis sunkiau, o pirkėjai pastebi – kainos sparčiai kyla, kai kurios prekės brangesnės kone trečdaliu. 

Gariūnuose – tikras sendaikčių ir antikvarinių įrankių, indų ir daiktų lobynas. Ten prekeiviai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos siūlo šimtus metų išgyvenusius daiktus, skulptūras, paveikslus. Tiesa, kolekcininkai atviri – gerų, autentiškų daiktų rasti darosi vis sunkiau, o pirkėjai pastebi – kainos sparčiai kyla, kai kurios prekės brangesnės kone trečdaliu. 

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. 

„Pirmojo pasaulinio karo lėkštė – tėvai savo sūnui išeinant į karą padovanojo šitą lėkštę: „Dievas su tavimi“, – stiklinę lėkštę rodo prekeivė iš Kauno Danguolė. 

REKLAMA
REKLAMA

O lėkštės kaina – 100 eurų. Iš Kauno į sendaikčių mugę Gariūnų turguje atvykusi Danguolė visokius paveikslus, vazas ir indus kolekcionuoja ir pardavinėja daugiau kaip 20 metų. 

REKLAMA

„Daiktai, kurie turi savo istoriją, ir kaip dažnai sakau – mano daiktai išsirenka savo žmones, savo šeimininkus ir juos atveda pas mane“, – dalinosi ji. 

O prekeivis Tomas iš Vilniaus rodo kinišką antikvarinę vazą – ją parsivežė iš Prancūzijos. 

„Ji kainuoja 445 eurų, nuolaidą padarysime, bet daiktas... Bronza tapyta, rankų darbo“, – objekto ypatumus apibūdino Tomas. 

REKLAMA
REKLAMA

Vyras rodo ir kitus sendaikčius – jis turi prekių, kurios yra iš devyniolikto amžiaus pabaigos, pavyzdžiui, „laikrodis židininis 500 eurų, skulptūra 600 eurų“. 

Tomas jau beveik 30 metų renka, kolekcionuoja įvairius sendaikčius – nuo monetų, papuošalų iki krištolo, porceliano dirbinių. Mėgsta ir ženklelius – jais pasipuošęs pasitinka klientus. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ko nenoriu parduoti, kabinu ant savęs, kad atkreipčiau dėmesį. Tada mato, kad truputėlį toks keistuolis stovi, prieina ir klausia – gal jūs parduodate“, – savo taktika dalinosi Tomas.

Sendaikčių iš užsienio pasirinkimas mažėja

Vyriškis atviras – kainas tenka pakelti, tačiau su klientais linkęs derėtis. 

REKLAMA

„10, 20, 30 procentų kyla, kyla taurieji metalai, apie auksą nekalbame, sidabras irgi pakyla. Tų gerų, senų antikvarinių daiktų, vintažinių, išskirtinių – jų mažėja: ar nebeatveža iš Europos, kaip būdavo iš Danijos, Belgijos, Anglijos, Prancūzijos, skandinavų šalys, kur viską galima būdavo dar „papigiai“ atvežt – dabar to nėra“, – apie kainų ir prekių pasiūlos realybę papasakojo prekeivis. 

REKLAMA

Mugės lankytojai dalijosi savo matytomis kainomis:

„Bokaliuką nupirkau, kolekcinis bokaliukas iš alavo, 25 eurai. Kainos kyla, geresnių daiktų retėja.“ 

„Pasižiūrėjus tikrai kainos didokos ir labai skiriasi.“ 

„Tai vat šį paveikslą, paskui rėmelį nupirkau, daugiau vintažiniai galbūt. – Kaip tos kainelės jums, ar kilo? – Taip, kaip ir viskas. – O kiek maždaug pabrango? – Nežinau, 20, 30 procentų.“ 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Iš viso ten susirenka apie šimtas prekeivių. Tiesa, atvyko ne tik lietuviai, bet dalyviai ir iš Latvijos, Estijos. Štai Valerijus iš Rygos surenka iš žmonių įvairius sendaikčius, kurių jie nori atsikratyti, kaip seno leidimo monetos. 

„Tai prieš 500 metų tokių monetų buvo labai daug, jos buvo leidžiami Lietuvoje, Latvijoje. Skandinavijoje jiems pridėdavo šiek tiek sidabro. Ten visi vienas kitą žino. Visi pažįstami“, – pasakojo Valerijus. 

REKLAMA

Organizatoriai tokio skaičiaus dalyvių nesitikėjo. 

„Dažniausiai dalyvaudavo lietuviai, kažkiek latvių, bet, matyt, kalbos nuėjo tarp mūsų prekeivių. Tikslas yra parduoti, pristatyti antikvarinius daiktus, suteikti galimybę pirkėjams atrasti tuos perliukus“, – mugės istorija pasidalino ugės oganizatorė Jurga Mackelaitė. 

Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše. 

Spalio 31 d. TV3 Žinios. „Pilna streso, panikos“ – Turkijos oro uoste įstrigę lietuviai džiaugėsi, kad nors gavo vandens
Spalio 31 d. TV3 Žinios. Švęsite Helovyną ar Vėlines? Prekybininkai atskleidė, kuri šventė šiuo metu populiariausia
Spalio 31 d. TV3 Žinios. Kandidatas į ministrus Kaunas atviravo apie potencialų postą: „Aš visgi žmogus, ne mašina, ne robotas“
Spalio 31 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanu Mindaugu Jurkynu
Spalio 31 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kodėl nepavyko numušti balionų: „Buvo sąlygų, kurios neleido to padaryti“
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Būkite atsargūs: sukčiai jau taikosi į antrąją pensijų pakopą
Spalio 30 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su LSDP pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Pavardės ironija: kandidatas į krašto apsaugos ministrus kaunietis Robertas Kaunas Kaune nežinomas
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Tikras stebuklas Kauno klinikose: išgyveno net 400 gramų nesvėrusi mergytė
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Muitų bangų talžomas santykių laivas pasiekė ramesnius vandenis: JAV ir Kinijos prezidentai susitiko Pekine
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Pas brolį atvažiavęs vyras rado jo ir žmonos lavonus: mirties priežastis neaiški
Spalio 30 d. TV3 Žinios. Sienų uždarymas kontrabandinius balionus pristabdė, bet ne ilgam: „Čia bus išbandymas mūsų diplomatijai“
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Europos Centrinis Bankas ruošia naujovę: eurai virs skaitmenine valiuta išmaniuosiuose įrenginiuose
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Dvi ministrų pozicijos, bet nė vieno tikrai svarstomo kandidato: „Mes matome absurdišką cirką“
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Liepsnojantis vilkiko ir automobilio susidūrimas netoli Klaipėdos: 4 žmonės išvežti į ligoninę
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Pabradės poligone jungtinės karinės pajėgos gerino karinius įgūdžius
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Pamatykite: medicinos bendruomenė pagerbė mokslo labui savo kūnus paaukojusius žmones
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Maisto produktų kainos Lietuvoje pranoko kai kurias Europos šalis: tai dar ne pabaiga
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Inovatyvi tabletė gali parodyti, ar turite inkstų ligų
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Lukašenka sureagavo į Lietuvos oro erdvėje vyksiančią ataką: tai bebrotiška afera
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Lietuva tęsia pasienio uždarymą su Baltarusija, o Lenkija žada 2 punktus – atverti
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Per gaisrą žuvusiam ugniagesiui atidenktas paminklas: Tarnybos, kokia ji buvo – niekada nebebus
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Mokytojai atviri: apie Heloviną vaikai žino, tačiau kas yra Vėlines – tenka priminti
Spalio 29 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su ekonomistu Nerijum Mačiuliu
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Verslininkas atskleidė: kūčiukai šiemet brangs
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Opozicija kritikuoja valdžią dėl balionų krizės: siūlo kurti bepiločių sistemų valdybą
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Šilumos kainos vis labiau tuštins gyventojų pinigines
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Apžvalgininkai įvertino socdemų kandidatą į ministrus: susiduria su kadrų trūkumu?
Spalio 28 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su bendrovės „Baltijos tyrimai“ vadove Rasa Ališauskiene
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Vairuotojams primena: laiku nepasikeitus padangų gresia baudos – štai kur keitimas pigiausias
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Vakarai raunasi plaukus: Kinija paskelbė apribojimus retųjų elementų eksportui
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Mokytojų profsąjungos grasina streikuoti: įvardijo sumą, kiek prašė didinti algai
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Sąmyšis dėl balionų ir stojantis oro uosto darbas – naujas, bet pati problema sena
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Po meteorologinių balionų krizės – Prezidentūros noras apriboti Kaliningrado tranzitą
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Ugniagesys papasakojo, kaip gelbėjo žmones po žemės drebėjimo Turkijoje: „Toks smūgis, kur emociškai jautru“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. „Nemuno aušros“ vicepirmininkas įvardijo, kur ieškos naujojo kultūros ministro: „Ministerija yra visos Lietuvos“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Šiems lietuviams Lietuvos bankas švelnins reikalavimus būsto paskolų gavėjams: „Tai gali sukelti kainų didėjimą“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Pamatykite: neeilinis edukacijos centras „Rupert“ atvėrė duris naujoje vietoje su įspūdingu pasirodymu
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Kretingoje pražydo bananas: štai kada kvies paragauti derlių
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Specialistai svarsto – kaip elgtis su gyvūnais ekstremalios situacijos metu: ieško humaniškiausio būdo
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Teistumą už narkotikus turintys asmenys negalės dirbti su vaikais – šie skundžiasi diskriminacija
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Ruginienės intrigas įvertinęs politologas Bruveris: „Ši Vyriausybė yra istorinė“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Lietuvoje plinta nutukimui gydyti skirtas vaistas: gydytojai griežtai įspėja – privalote laikytis 1 taisyklės
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Mergaitei, pagrobtai Filipavičiaus, priteisti ieškiniai: štai kokią sumą gaus
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Neįgaliesiems – naujovė, apie kurią vis dar žino ne visi: „Žmonės yra prisiklausę ir iki šiol vadovaujasi mitais“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Istorinė Čiurlionio paroda Japonijoje pakibo ant plauko: „Buvo nubraukta apie 15 mln. eurų“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderiu Sauliumi Skverneliu
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Meksikoje prasidėjo Mirusiųjų dienos šventės: pamatykite įspūdingą skeletų paradą
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Atostogos Turkijoje lietuvių šeimai virto tragedija: norėjo parsivežti suvenyrą, o dabar gresia kalėjimas
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Sulaikyti du Luvro plėšikai – aiškėja tapatybės: vienas ruošėsi palikti Prancūziją
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Ekonomistai prognozuoja, kad Lietuvos pramonės sektorių ištiks stagnacija
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Radinys Alytaus bažnyčioje nustebino visus – vadina tai išskirtine vieta: „Dar niekur, niekur nesu matęs“
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Valdžia sukruto tik po trečio Vilniaus oro uosto uždarymo – 3,5 tūkst. keleivių paveikti: Ruginienė prakalbo apie jautrią reakciją
Spalio 25 d. TV3 Žinios. NATO lyderiai ruošia spaudimą Putinui: po Trumpo sankcijų – naujas planas
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Paviešinti kadrai iš tragedijos Šilutėje: aiškėja, kas vyko paskutinę minutę prieš nelaimę
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Plaukimo būreliai patiria tikrą apgultį: tėvai net naktimis laukia atsilaisvinančių vietų
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Tragedija prie Alytaus: „Škoda“ išvažiavo į priešpriešą – vairuotojo gyvybės išgelbėti nepavyko
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Tėvai pakraupę dėl maisto kokybės viename Vilniaus darželių: nuolat randa pelėsių
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Beveik 7 tūkst. keleivių įkalinti oro uostuose – atskleista, kokių nuostolių pridarė kontrabandiniai balionai
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Laiko nekaitaliojimo dar teks palaukti: klausimas atidėtas neribotams laikui
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Valdžios žinia kontrabandininkams: gresia laisvės atėmimas
Spalio 24 d. TV3 Žinios. Iš ministrės kėdės išmesta Šakalienė: „Buvo daug šnekų, bet mažai darbų“
Spalio 24 d. TV3 Žinios. Ruginienė susitiko su „Girių spiečiaus“ bendruomene: žada miškų uriedijos ŽŪM neperduoti
Spalio 24 d. TV3 Žinios. Kybartų gyventojai tikina girdėję ir šūvius: Rusijos kariniai orlaiviai, prieš įskrisdami į Lietuvą, šaudė?
Spalio 24 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su „Airguru“ vadove Egle Grašyte
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Nesusipratimas vos nesibaigė tragedija – kariai paleido imitacinius šūvius, policija atsakė tikrais
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Kuršių nerijoje ėmė plūsti šernų būriai – gamtininkas kaltina gyventojų elgesį
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kokia bauda gresia namuose neturintiems dūmų detektoriaus
Spalio 23 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su režisiere Dalia Ibelhauptaite
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Meksikoje – neeilinis pasiruošimas Visų Šventųjų dienai: „Turime tęsti šias tradicijas“
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Jau keturioliktą kartą į Nerį išleisti karališkieji eršketukai: dar maži jie turi saugotis vieno pavojaus
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Teisme Celofanas ir Lobovas surengė tikrą šou: siekė nušalinti prokurorą ir teismą
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Pajūryje vyksta pratybos „Audros smūgis 2025“ – smėlyje drakono dantys ir kulkosvaidžiai
Spalio 23 d. TV3 Žinios. NKVC vadas: už balionų atakos slypi Lukašenkos režimas
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Gyvybės langelyje vos 4 dienų mergytė: aiškėja, kas parašyta mamos raštelyje
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Protestas, ginantis gyvūnų teises: vos 7 dienų sulaukę paršeliai – kastruojami
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Šios įstaigos darbuotojai neapkentė direktorės elgesio: „Su valytojomis bendraujama tiesiog smurtu“
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Štai kodėl Šinkūnas buvo atmestas į Konstitucinio Teismo teisėjus: „Tai valdančiųjų kerštas prezidentui“
Spalio 22 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Ainiumi Lašu
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Pamatykite neeilinį reginį pasienyje: 9 vilkų šeima iš Baltarusijos pelkėmis atkeliavo į Lietuvą
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Štai kas laukia buvusio Prancūzijos prezidento Sarkozy: pasakė kokiomis sąlygomis ir kiek sėdės kalėjime
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Atstatydinta Šakalienė vardijo klaidas ministrės poste: „Gal tikrai man reikia diplomatijos išmokti daugiau“
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Poliklinikas jau pasiekė naujos gripo vakcinos: štai kiek žmonių jau pasiskiepijo
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Moliūgą milžiną užauginęs lenkas negali atsistebėti: pasiekė šalies rekordą
Spalio 21 d. Komentarai iš prezidentūros po G. Nausėdos ir D. Šakalienės susitikimo
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Pasikeitusį Palucko elgesį įvertinęs Pavilionis: „Šita premjerė yra tiesiog Palucko statytinė“
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Klaipėdos teisme – Seimo rinkimų naktį įvykdyta šiurpi žmogžudystė
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Moterį nušovęs policininkas Darius Šerpytis pripažintas nekaltu
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Lietuvės žmogžudystė Londone palietė daugelį lietuvių
Spalio 20 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su komunikacijos specialistu Andriumi Baranausku.
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Nepasiturinčių Lietuvos gyventojų daugėja: „Vakarais su vyru sėdime be šviesos“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Pristatyta paskutinė magistralės „Via Baltica“ atkarpa: pasienyje susitiko Lietuvos ir Lenkijos prezidentai
Spalio 20 d. TV3 Žinios. 75-erių vilkaviškietis Adolfas stebina savo menišku pomėgiu: šeimos nariai namuose jį mato retai
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Jau dvi savaites tuščias išlikęs Kultūros ministerijos vadovo postas galimai turi nują kandidatą
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Apledėjęs pirmadienis atnešė problemų: vietomis stojo net iki 30 troleibusų
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Ruginienė pakomentavo, ką kalbėjo su Šakaliene: „Pasitikėjimas tikrai yra sušlubavęs“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Žaliakalnio funikulieriaus likimas neaiškus: supuvo pabėgiai, o juos pakeisti reikia bent 100 tūkst. eurų
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Senosiose Mackantiškių kapinaitėse Marijonas palaiko mirusiųjų pagerbimo tradicijas: prie vaškinių žvakių – vaišės
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Šiauliečiai teisina miesto merą, kaltinamą korupcija: „Žinot, jei aš ten būčiau, gal ir aš norėčiau“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Po šioje gatvėje įvykusio gaisro, nori įvesti naują privalomą draudimą: atskleidė kada mokėtumėte ne visais atvejais
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų