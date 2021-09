Ramūnas Karbauskis išplatino laišką bendrapartiečiams: šis išėjimas buvo ilgai planuotas veiksmas

„Jūs jau matėte viešojoje erdvėje, jog mūsų frakcijos Seime gretas palieka S. Skvernelis, R. Baškienė, L. Kukuraitis, L. Mogenienė, A. Stončaitis, L. Savickas, R. Miliūtė, T. Tomilinas, L. Nagienė, Z. Streikus. Jie kuria naują frakciją, kuri artimiausioje ateityje galimai taps kažkurios kitos, liberalų gretas papildančios, partijos dalimi. Jaučiu pareigą Jums parašyti ir informuoti, jog šį veiksmą vertinu kaip natūralų išsigryninimą, kuris vyksta tiek dėl vertybių išsiskyrimo, tiek ir iš politinių išskaičiavimų, kuriuos pasvėrė išeinantys politikai. Matant visumą pasisakymų ir veiksmų, kurie jau ilgą laiką vyko ir tik šiandien tapo išėjimo faktu, kitaip to vertinti negaliu“, – rašoma laiške.

Jame taip pat nurodoma, iš LVŽS frakcijos pasitraukus dešimčiai narių, R. Karbauskis nejaučia nuoskaudų ir nori, kad likę bendrapartiečiai jų taip pats nejautų: „Tačiau man tikrai gaila Jūsų ir rinkėjų, kuriuos šie žmonės apgavo. Gaila, kad kai kurie žmonės pragmatiškai naudojosi partija kaip tik galėjo ir kai partija jau nebetenkino kažkokių ambicijų, jie pradėjo ieškot kažko kito“, – teigia jis.

Ketvirtadienį frakcijos pirmininkas, žiniasklaidai komentavo tai, ką anksčiau nutylėdavo, kaip ir tai, jog buvo „spaudžiamas suteikti S. Skverneliui kažkokias garantijas, kad jis nesvarstytų pasitraukimo“.

„Kokios jos būtų tenkinusios S. Skvernelį, aš nežinau, bet tol kol partija skyrė savo resursus jam ir jo komandai, kitų garantijų jiems nereikėjo. Partija Sauliaus rinkiminei kampanijai per prezidento rinkimus skyrė per 500 tūkst. Taip pat nemažai jų skyrė ir Seimo rinkimams Vilniaus vienmandatėse, kuriose nei jis, nei jo bendražygiai nelaimėjo. Dabar, matyt, esame ne tokie reikalingi, kažkas, matyt, kitas užtikrins tas garantijas, kurios bus susietos su viltimis tapti valdžia. Tiesa, jeigu galvojama, jog S. Skvernelis neturėjo galimybių tapti LVŽS nariu, noriu pasakyti, kad jis turėjo ne vieną galimybę juo tapti, tačiau to sąmoningai nedarė galvodamas, kaip jam bus geriau. Čia gi ir vėl išryškėjo mūsų skirtumas, kurį visada sakydavau – Lietuvos valstiečiams ir žaliesiems valdžia ne tikslas pats savaime, o priemonė Lietuvai eiti pažangos keliu“, – dėstoma toliau laiške.

R. Karbauskis taip pat išskyrė, kad pastaruoju metu kardinaliai skyrėsi jo, didžiosios dalies LVŽS frakcijos Seime kolegų ir Sauliaus požiūris į Prezidentą, kuris, kaip ir likę bendrapartiečiais, reiškia palaikymą tradicinei šeimai.

„Neseniai išsiskyrė mūsų požiūriai į šeimas remiančių žmonių galimybes taikiai mitinguoti ir į valdančiųjų darbus, kurie kelia daugybę klausimų. Po 2016 m. rinkimų būta daug daugiau nuomonių išsiskyrimų. Kai staiga vienas ar kitas mūsų partijos programos punktas tapdavo nepriimtinas jį delegavusios partijos Premjerui, aš visada stengiausi ieškoti kompromisų, kad programa būtų pilnai įgyvendinta. Tačiau, kai konservatoriai su liberalais laimėjo šiuos rinkimus ir ėmė grasinti tradicinei šeimai ir engti tuos, kurie ją palaiko, buvo prieitos kompromisų ribos – mes negalime eiti į kompromisus su kėsinimusi į esmines mūsų Tautos vertybes, nes tas vertybes išduotume, o kartu išduotume ir rinkėjų pasitikėjimą mumis. Iš esmės, esame paskutinė parlamentinė partija, kuriai yra svarbios tradicinės šeimos vertybės, tad negalime nuvilti mumis patikėjusių Lietuvos žmonių. Mes drauge su Jumis priėmėme sprendimus pagrindiniuose mūsų partijos susirinkimuose – Suvažiavime ir Taryboje, jog joks kompromisas negalimas, jei kažkas norėtų keisti pagrindinį mūsų politinį postulatą, mūsų darbų ašį – tradicinės šeimos vaidmenį valstybės ir jos žmonių gyvenime.

Čia mes labai aiškiai skiriamės nuo dabartinių valdančiųjų, kuriems tradicinė šeima nebe vertybė, kuriems pažiūros gali keistis labai dažnai, kuriems narkotikų dekriminalizavimas, vienalytės šeimos ir leidimas vaikams keisti lytį be tėvų sutikimo yra didesni prioritetai, nei valstybė, jos žmonės, galų gale sėkmingas kovido pasekmių ir nelegalios migracijos valdymas. Mes aiškiai sakome, kad nepritariame visuomenės kiršinimui ir skaldymui, dvigubiems standartams ir neteisybei, mulkinant ir spaudžiant Tautą atsisakyti to, kas jai brangu. Jokie kompromisai, kurie prasilenkia su sąžine, žmogiškumu ir įsipareigojimais valstybei, negalimi... Jeigu tai tapo pasitraukimo priežastimi, nekyla jokių abejonių, kad pasitraukę asmenys yra linkę ir palaikys valdančiuosius“, – teigia LVŽS pirmininkas.

„Akivaizdu, kad kelių asmenų pasirinkimas, nulemtas įvairių motyvų, silpnina opozicijos galimybes ir tampa dovana valdantiesiems, kurie jau keletą dienų viešojoje erdvėje netveria džiaugsmu, kad atsiras nauja frakcija, iš kurios tikimasi palaikymo kontraversiškiems konservatorių ir liberalų sprendimams, kuriems, beje, prieštarauja tik matoma ir girdima didžiausia opozicinė frakcija – Lietuvos valstiečiai ir žalieji. Džiaugsmo pliūpsniai šiandien pasipylė tiek iš Gabrieliaus Landsbergio lūpų, tiek iš liberalų gretų. G. Landsbergis šiandien labai atvirai pasakė žiniasklaidai, jog su žmonėmis, kurie išėjo iš „valstiečių“ frakcijos, net ir sunkiausiais metais konservatoriai rasdavo būdą kalbėtis: „Ar dėl įstatymų, kurių anuomet reikėjo opozicijai, ar dėl nesibaigiančių atakų iš „valstiečių“ vadovų, buvome išklausomi konstruktyviai. Dažnai girdėdavome ir apgailestavimus, kad padėtų, jei tik galėtų, bet neleidžiama“, – tikina jis.

R. Karbauskio teigimu, „principingi ir vertybes puoselėjantys „valstiečiai ir žalieji“ yra nemėgstami valdančiųjų, nes niekaip nepasiduoda „jų ir jų interesų grupių pradedant alkoholio, o baigiant farmacijos pramone spaudimui“.

„Taip, nuo šiol teoriškai balsų Seime savo programai įgyvendinti turėsime mažiau. Bet tik teoriškai, nes ir praktiškai, dažnai jų turėjome mažiau, nei buvo frakcijoje narių, nes kai kurie Seimo nariai iš mus palikusių tarpo pasirinkdavo balsuoti kitaip, nei buvo įsipareigoję savo rinkėjams. Aš dar tikiuosi, kad šie su LVŽS sąrašu ir mūsų programa į Seimą patekę Seimo nariai atsisakys ne tik darbo frakcijoje, bet ir Seimo nario mandato. Nes yra neteisinga meluoti rinkėjams, pasinaudoti partija ir mūsų programa vien tam, kad patektum į Seimą. Tą sakydavo ir tie politikai, kurie šiandien pasitraukė iš mūsų frakcijos, kai ją išdavė ir pas konservatorius patraukė kiti. Bet deja, šiandien jie to daryti neketina ir aiškiai tai pasakė savo spaudos konferencijoje, kurioje pristatė savo planus, kuriuos beje, jie pranešė planavę ilgai ir turėję ne vieną susitikimų sesiją. Tad šiandienos išėjimas buvo ilgai planuotas veiksmas, kurį jie dengė melu ir apsimetinėjimu dabar jau buvusių kolegų atžvilgiu“, – toliau dėstoma laiške.

„Nebijau sakyti, jog, nors mūsų mažiau, nuo šiandien esame stipresni, nes frakcijoje liko vieningi bendraminčiai, kuriems valstybės interesai yra svarbiausi ir jie jų neišduos dėl asmeninės naudos ar postų. Šį lojalumą valstybei ir tradicinėms vertybėms visada laikiau išskirtiniu mūsų partijos bruožu, kuris mus vienija ir kuris yra svetimas daugeliui politikų, kurių vertybės prasideda ir baigiasi ten, kur šiems politikams naudinga.

Man yra didelė garbė būti Jūsų, aiškiai žinančių savo vertybes ir jas ginančių žmonių, partijos pirmininku. Didžiuojuosi Jumis visais, kad net ir sudėtingiausiomis sąlygomis išliekate ištikimi sau ir nuoseklūs savo darbuose. Ačiū LVŽS frakcijos Seime kolegoms, kurie liko ištikimi mūsų bendroms vertybėms ir atsispyrė viliojimams bei pažadams“, – kreipimą į bendrapartiečius užbaigia R. Karbauskis.