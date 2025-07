Ragina gyventojus pranešti apie išmaniojo vaizdo klastotes: situacija yra sudėtinga

„Svarbiausias dalykas – greitas reagavimas. Aptikus klastotę arba sukčiavimo, apgaulės nuorodą, puslapį, paskyrą – svarbiausias dalykas yra greitis, per kurį sureaguojama, norint užkirsti kelią plitimui“, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje kalbėjo žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius.

„Jeigu bet kokia forma pastebėtas dezinformacijos turinys, reikia kreiptis į ŽEIT. Po to mūsų ekspertai įvertina situaciją, mes jau žinosime, kokių priemonių imtis. Žmonėms nereikia ieškoti kelių kanalų“, – akcentavo jis.

Be to, pasak jo, tarnyba jau kreipėsi į visuomeninį transliuotoją LRT ir Visuomenės informavimo asociaciją bei pranešė, kad jie galėtų gauti patikimo pranešėjo statusą. Šis statusas organizacijoms leistų pačioms ginti savo narių teises be ŽEIT tarpininkavimo.

„Yra instrumentas, kuris padeda efektyviau ir greičiau reaguoti. Tai yra patikimo pranešėjo statusas, kurį galėtų gauti, apie tai buvo Seime kalbėta, kai kurios kitos organizacijos, kurios tiesiogiai gali būti paveiktos netikros informacijos, netikrų paskyrų“, – dėstė D. Radzevičius.

