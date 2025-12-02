 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Purvėnų pasieniečiai nutupdė kontrabandininkų droną

2025-12-02 07:38 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 07:38

Savaitgalį Purvėnų užkardos pasieniečiai nutupdė kontrabandininkų skraidyklę ir perėmė 1 000 pakelių baltarusiškų cigarečių.

VSAT. ELTA / Dainius Labutis

Savaitgalį Purvėnų užkardos pasieniečiai nutupdė kontrabandininkų skraidyklę ir perėmė 1 000 pakelių baltarusiškų cigarečių.

0

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Purvėnų pasieniečiai užfiksavo ties Daugidonių kaimu Šalčininkų rajone iš Baltarusijos skrendantį droną su kroviniu. Panaudojus bepiločių orlaivių užkardymo priemonę, skraidyklė buvo nutupdyta. Vietovę apžiūrėję Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai aptiko nukritusį droną, prie kurio buvo pritvirtintas stačiakampis ryšulys, apvyniotas bespalve polietileno plėvele.

Kaip pranešė VSAT, į užkardą nugabenus droną su ryšuliu, jame rasta 1 000 pakelių cigarečių „Minsk Superslims“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šio nelegalaus krovinio vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 5 200 eurų.

Kontrabandininkų skraidyklė ir baltarusiškos cigaretės laikinai saugomos Purvėnų pasienio užkardoje, įvykis tiriamas.

Šiemet per 11 mėnesių pasieniečiai perėmė 56 droną, iš Baltarusijos skraidinusį rūkalų krovinius. 

Pernai per visus metus VSAT pareigūnai nutupdė 54 tokias bepilotes skraidykles su baltarusiškomis cigaretėmis.

