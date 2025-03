Prokuroras kreipėsi į VTEK, prašo įvertinti Sinkevičiaus veiksmus

„Aš parašiau pranešimą, kreipiausi dėl to, kad Mindaugas Sinkevičius pažeidė politiko elgesio kodeksą ir Viešųjų ir privačių interesų valstybės tarnyboje derinimo įstatymą. Perdaviau Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai dokumentus, kad jie savo kompetencijos ribose priimtų sprendimą. Galbūt matydami teismų nustatytas faktines aplinkybes, jie priims sprendimą. Aš mačiau pareigą informuoti“, – Eltai penktadienį sakė prokuroras D. Valkavičius.

Prokuroras VTEK informavo apie politiko galimai padarytus pažeidimus, jis VTEK pateikė teismų sprendimus.

D. Valkavičius remiasi Lietuvos Aukščiausio Teismo (LAT) išvada, kad politiko veiksmai negalėjo užtraukti baudžiamosios atsakomybės, jie nesiekė tokio pavojingumo, kad galima būtų jį nuteisti už nusikaltimą.

Bylos duomenimis, M. Sinkevičius Jonavos rajono savivaldybės administracijai per ketverius metus pateikė 16 suklastotų išmokų avanso apyskaitų, kuriose nurodė su tarnybinių pareigų vykdymu nesusijusias mobiliojo ryšio, internetinės televizijos ir televizorių įsigijimo išlaidas (iš viso 1 487 Eur) ir šią pinigų sumą neteisėtai pasisavino.

„Byloje surinkti ir apeliacinio proceso metu dar kartą įvertinti įrodymai patvirtino, kad kaltinime nurodytas telefono abonento numeris nebuvo naudojamas tarnybos tikslais (juo naudojosi M. Sinkevičiaus sutuoktinė, o pats M. Sinkevičius jį naudojo tik šeimos ir asmeniniams poreikiams tenkinti). Apeliacinio teismo taip pat neįtikino apeliacinio skundo argumentas, kad avanso apyskaitose išlaidos už internetinę televiziją ir televizorius buvo įrašytos suklydus“, – yra skelbęs Apeliacinis teismas.

Spręsdamas dėl M. Sinkevičiaus piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir dėl to, ar jis pagrįstai pripažintas kaltu, apeliacinės instancijos teismas yra pažymėjęs, jog politikas suprato, kad naudojasi savo tarnybine padėtimi priešingais tarnybai tikslais ir kad dėl jo veiksmų gali atsirasti didelė žala Jonavos rajono savivaldybės administracijai, Jonavos rajono savivaldybei ir visai valstybei, tačiau to nepaisė – daugiau nei ketverius metus jis sąmoningai klaidino savivaldybės darbuotojus dėl savo gaunamų išmokų teisėtumo, imitavo, jog naudojasi keliais abonento numeriais tarnybinėje veikloje ir dėl to patiria didesnių išlaidų, tačiau iš tiesų siekė išvengti asmeninių lėšų panaudojimo sumokant už minėtas ryšio paslaugas ir televizorius.

Po galutinio ir išteisinamojo LAT nuosprendžio M. Sinkevičius grįžo į mero pareigas.