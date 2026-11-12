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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prokurorams pasiūlyta leisti tęsti tarnybą iki 70 metų

2026-11-12 15:55 / šaltinis: ELTA
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2026-11-12 15:55
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Seimas svarstys įstatymo pataisas, siūlančias leisti generaliniam prokurorui, generalinio prokuroro pavaduotojams ir kitiems prokurorams tęsti tarnybą iki 70 metų. 

Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (70)

Seimas svarstys įstatymo pataisas, siūlančias leisti generaliniam prokurorui, generalinio prokuroro pavaduotojams ir kitiems prokurorams tęsti tarnybą iki 70 metų. 

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Tokias Prokuratūros įstatymo pataisas, kurias parengė Seimo narė socialdemokratė Birutė Vėsaitė, ketvirtadienį po pateikimo palaikė 31 parlamentaras, 3  buvo prieš, 23 susilaikė. 

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(70 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seimas, Vyriausybė, politikai

Vertins įvairūs komitetai

Projektą vertins Seimo Teisės ir teisėtvarkos, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetai, Vyresnio amžiaus žmonių reikalų komisija, o plenarinėje salėje jo svarstymas planuojamas kitais metais pavasario sesijoje. 

Pasak B. Vėsaitės, įstatymo pataisos leistų prokurorams tęsti tarnybą ir sukakus senatvės pensijos amžiui. 

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„Prokuroro profesinė kompetencija, gebėjimas organizuoti ir kontroliuoti ikiteisminius tyrimus, palaikyti valstybinį kaltinimą, ginti viešąjį interesą ir spręsti sudėtingus teisės taikymo klausimus yra ilgą laiką kaupiamas profesinis išteklius. Todėl vien dėl nustatytos amžiaus ribos netenkant didelę profesinę patirtį sukaupusių prokurorų, kartu prarandama ir reikšminga institucinė patirtis“, – sako B. Vėsaitė. 

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Generalinio prokuroro 5 metų kadencijos trukmė nebūtų keičiama. Jeigu jo paskyrimo terminas pasibaigtų anksčiau, negu jam sukaktų 70 metų, generalinio prokuroro įgaliojimai pasibaigtų suėjus įstatyme nustatytam kadencijos terminui. Taip pat išliktų visi kiti Prokuratūros įstatyme numatyti generalinio prokuroro, jo pavaduotojų ir kitų prokurorų įgaliojimų ar tarnybos santykių pasibaigimo pagrindai.

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Anot B. Vėsaitės, nauja 70 metų amžiaus riba būtų taikoma ir asmenims, kurie iki įstatymo įsigaliojimo buvo paskirti generaliniu prokuroru, generalinio prokuroro pavaduotojais ar prokurorais ir kurių įgaliojimai ar tarnybos santykiai įstatymo įsigaliojimo dieną dar nebūtų pasibaigę. Iki naujo reguliavimo įsigaliojimo pasibaigę įgaliojimai ar tarnybos santykiai nebūtų atkuriami.

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Šiuo metu Prokuratūros įstatyme nustatyta, kad generalinio prokuroro ir generalinio prokuroro pavaduotojų įgaliojimai nutrūksta jiems sulaukus 65 metų, o kiti prokurorai sulaukę 65 metų yra atleidžiami iš tarnybos.

ELTA primena, kad Seimas yra pradėjęs svarstyti ir kitas iniciatyvas, leisiančias ne iki 65, o iki 70 metų dirbti diplomatams, teisėjams.

Taip pat siūloma leisti vyresniems nei 65 metų valstybės tarnautojams tęsti tarnybą, netaikant privalomos kasmetinės darbo pratęsimo procedūros. Šiuo metu, kaip numato galiojantis įstatymas, į valstybės tarnybą priimami asmenys negali būti vyresni nei 65 metų, išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus. 

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