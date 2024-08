Profsąjungoms nepatinka nauji pasiūlymai dėl pensijų kaupimo, darbdaviai vertina teigiamai

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės Ingos Ruginienės teigimu, darbuotojų atstovai taryboje ragins atsisakyti automatinio įtraukimo į kaupimą antrojoje pakopoje ir leisti gyventojams patiems spręsti, kada iš jos pasitraukti.

„Mūsų nuomonė yra vienareikšmiška – panaikinti automatinį įtraukimą, leisti žmonėms išeiti tada, kada jie nori išeiti. Arba daryti alternatyvą – jei žmogus nenori, bet bent jau turėtų galimybę neribotam laikui stabdyti įmokų mokėjimą“, – BNS pirmadienį teigė I. Ruginienė.

„Jie (SADM pasiūlymai – BNS) nieko nepakeis, įneš dar daugiau sumaišties ir dar labiau apsunkins žmonėms gyvenimą. Nes išrinkti tik dvi arba tris priežastis išeiti iš pensijų fondo, man atrodo, yra nesąžininga“, – sakė darbuotojų atstovė.

Tuo metu pasak Lietuvos verslo konfederacijos prezidento Andriaus Romanovskio, nauja tvarka reikalinga, ji atliepia Konstitucinio Teismo (KT) sprendimą bei padės nustatyti „aiškias žaidimo taisykles“ antrosios pakopos pensijų kaupimo dalyviams.

„Bendras vertinimas yra pozityvus, tai yra diskusijos atidarymas. Ir jei vis dėlto ministras (Vytautas Šilinskas – BNS) teikė, galbūt jis jaučia, kad yra politinė valia šitą klausimą kažkaip paskutinėje Seimo sesijoje išspręsti ir kad visi – ir pensijų fondų klientai, ir valdytojai galėtų kitus metus pasitikti su aiškiomis žaidimo taisyklėmis“, – BNS pirmadienį sakė A. Romanovskis.

„Labai gerai ir vartotojams, kurie labai aiškiai suprastų, kada jie gali pasitraukinėti arba prašyti išmokos, taip pat ir pensijų fondų valdytojams“, – kalbėjo jis.

Verslo atstovas vylėsi, jog nepaisant skirtingų darbuotojų ir darbdavių pozicijų sistemos reglamentavimą pagal KT išaiškinimą pakoreguos dar šios kadencijos Seimas.

„Žinome, kad profsąjungų lyderiai kai kurie dalyvauja rinkimuose, tai yra kaip faktorius. Bet noriu tikėti, jog galime sutarti bent jau tais higieniniais klausimais, dėl kurių pasisakė KT, ir išvesti iš tos nežinomybės pensijų fondų klientus. Nes jei klausimas vis dėlto būtų nukeliamas į kitą kadenciją, labai tikėtina, kad sprendimai bus tik kitąmet ir tas neapibrėžtumas išliks“, – kalbėjo A. Romanovskis.

SADM praėjusią savaitę pasiūlė daugiau galimybių laikinai stabdyti pensijų kaupimą antros pakopos fonduose, o jį anksčiau laiko nutraukti dėl sunkios progresuojančios ligos ar negalios.

Pensijų kaupimo įstatymo pataisos parengtos po to, kai KT šių metų kovą paskelbė, kad žmonėms turi būti leista pasitraukti iš pensijų fondų dėl svarbių priežasčių, o jas turi nustatyti Vyriausybė bei Seimas.

Nesutaria, ar kaupimas antrojoje pakopoje turėtų būti skatinamas

A. Romanovskis teigė, kad tobulinant dalyvavimo antrojoje pensijų pakopoje sąlygas svarbu ne tik įgyvendinti institucijų sprendimus, bet ir paskatinti žmones joje dar labiau kaupti senatvei.

Pasak jo, Lietuvoje pensijų fondai valdo gerokai mažiau turto nei kitose šalyse, o tai rodo, jog juose kaupia mažai gyventojų.

„Vakarų šalyse pensijų fondai valdo didesnį turtą net nei tų šalių BVP, o pas mus tik 8 proc. (BVP – BNS). Tai rodo, kad pačių kaupiančiųjų gyventojų skaičius yra dar vis labai mažas“, – BNS teigė A. Romanovskis.

I. Ruginienė sakė mananti, kad reikėtų siekti stiprinti „Sodros“ pensijų sistemą.

„Sodros“ sistema yra pajėgi mokėti pensijas, jos grąža didesnė nei privačių fondų. Manau, kad ateityje turime dar labiau stiprinti „Sodros“ sistemą, kelti pensijas“, – kalbėjo profesinių sąjungų atstovė.

Balandį viešam svarstymui pateikusi Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimus SADM pasiūlė, jog pensijų kaupimą būtų leista nutraukti kaupiančiajam ar jo vaikui gaunant paliatyviosios pagalbos paslaugą, sergant kritine liga, turint 70 proc. ar didesnį netektą dalyvumą, turint sunkią negalią, esant nekompensuojamų dantų ar rekonstrukcinės chirurgijos paslaugų poreikiui, taip pat nuo stichinės nelaimės ar gaisro nukentėjus būstui.

Be to, siūloma leisti kaupimą sustabdyti 24 mėnesiams kartą per 10 metų – šiuo metu tai galima daryti tik 12 mėnesių, juos išskaidant per visą kaupimo laikotarpį.

SADM taip pat siūlo leisti atsisakyti kaupimo jau pradėjus nuskaičiuoti įmokas nuo algos, priminimų apie kaupimą skaičių sumažinti iki dviejų kartų, daugiau galimybių apsispręsti, ar sulaukus pensinio amžiaus rinktis visą sumą, ar periodinę išmoką.

Dabar visi, sukaupę daugiau nei 5,4 tūkst. eurų, gali gauti tik periodinę išmoką.

SADM duomenimis, Lietuvoje aktyviai pensijai kaupia 766 tūkst. žmonių. Antros pakopos pensijų fonduose dabar sukaupta 8,2 mlrd. eurų, iš kurių – 2,4 mlrd. eurų, arba beveik 30 proc. yra uždirbta suma.