„Pritrūko“ – girtutėlė vairuotoja išdarinėjo baisiausius dalykus: štai kuo baigėsi

Paaiškėjo, kad teisę vairuoti ji jau buvo praradusi už ankstesnius tokio paties pobūdžio nusikaltimus. Vilniaus regiono apylinkės teismas šįkart skyrė realų areštą.
Laura (vardas pakeistas – aut. past.) į pareigūnų akiratį pateko 2026 m. balandžio 22 d. apie 14.36 val. Žiedo gatvėje. Policininkai pastebėjo prie parduotuvės įtartinai manevruojantį automobilį ir jį sustabdė.
Prie vairo sėdėjo Laura. Pareigūnų teigimu, moteris kalbėjo nerišliai, jos judesiai buvo nekoordinuoti, jautėsi alkoholio kvapas.
Pirmu patikrinimu nustatytos 2,77 promilės, po 17 minučių – 2,86 promilės. Automobilis tuo metu taip pat buvo neapdraustas civilinės atsakomybės draudimu.
Pritrūko alkoholio
Teisme moteris kaltę dėl abiejų jai pareikštų kaltinimų pripažino. Ji pasakojo tądien viena namuose išgėrusi 200 ml degtinės. Kiek laiko buvo praėję, kai sėdo prie vairo, moteris neprisiminė.
„Pritrūkusi alkoholio nusprendžiau nuvažiuoti iki parduotuvės“, – aiškino moteris. Laura teigė negalinti paaiškinti, kodėl vairavo išgėrusi, nors žinojo, kad teisė vairuoti jai atimta. Savo poelgį ji vertino blogai ir teigė besigailinti.
Situacija išsiskyrė tuo, kad vos prieš kelis mėnesius ta pati moteris jau buvo nuteista už 2 vairavimo išgėrus atvejus. 2026 m. sausio 7 d. nuosprendžiu jai buvo skirta 7 tūkst. eurų bauda ir 4 metams uždrausta vairuoti.
Tačiau praėjus vos 3 savaitėms moteris vėl sėdo prie vairo girta. Be to, ankstesnė 7 tūkst. eurų bauda tuo metu dar nebuvo sumokėta. Teismas Laurą pripažino recidyviste.
Švelnesnės bausmės nepakako
Skirdamas bausmę teismas įvertino, kad Laura prisipažino ir nuoširdžiai gailėjosi – tai pripažinta lengvinančia aplinkybe. Sunkino tai, kad veiką ji padarė apsvaigusi nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos jos veiksmams.
Teismas pabrėžė, kad ankstesnė bauda moters elgesio nepakeitė. Ji jau buvo teista už analogiškus nusikaltimus, tačiau ir toliau vairavo girta bei nepaisė draudimo sėsti prie vairo. Dėl to švelnesnė bausmė šįkart laikyta nepakankama.
Pati Laura prašė neskirti arešto. Ji siekė namų arešto. Laura sakė ketinanti susirasti darbą bei sumokėti anksčiau skirtą baudą. Teismas šio prašymo, kaip ir gynėjos prašymo atidėti arešto vykdymą, netenkino.
Skyrė 60 parų
Už vairavimą išgėrus moteriai skirta 90 parų arešto, o už teismo paskirto draudimo vairuoti nevykdymą – 30 parų. Bausmes subendrinus liko 90 parų, o bylą išnagrinėjus sutrumpinta tvarka bausmė sumažinta trečdaliu – iki 60 parų arešto.
Ši bausmė subendrinta su ankstesne 7 tūkst. eurų bauda. Galutinai Laurai paskirta 60 parų arešto ir 7 tūkst. eurų bauda. Į areštinę ji turės atvykti ne vėliau kaip per 7 dienas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo. Bausmės pradžia bus skaičiuojama nuo atvykimo į areštinę, o neatvykus – nuo sulaikymo dienos.
Teismas taip pat 6 metams uždraudė Laurai vairuoti. Kadangi nusikaltimui naudota „Škoda Fabia“ jau buvo konfiskuota ankstesniu nuosprendžiu, iš moters nuspręsta išieškoti automobilio vertę atitinkančius 860 eurų.
Per 12 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo Laura taip pat privalės dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, resocializacijos ar kitose programose ir kursuose.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.