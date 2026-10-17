Pritarta siūlymui keisti Telšių rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas

Kaip teigiama, poreikis tą padaryti atsirado Telšių rajono savivaldybei gavus bendrovės „Žemaitijos pienas“ prašymą Kalnėnų kaime šiuo metu esantį 2,57 hektaro ploto žemės sklypą perkelti į Telšių miesto teritorijos ribas.
Bendrovė „Žemaitijos pienas“ šiuo metu nuosavybes teise valdo tris sklypus: 2 iš jų – Telšiuose, 1 – Kalnėnų kaime.
„Pagal galiojančius teisės aktus nėra galimybės šių sklypų sujungti į vieną žemės sklypą“, – teigiama Vyriausybės nutarimo projekte.
Projektą pateikusi Vidaus reikalų ministerija (VRM) nurodė, kad šių sklypų sujungimas į vientisą teritoriją reikalingas siekiant įgyvendinti bendrovės „Žemaitijos pienas“ planuojamas investicijas.
Informuojama, jog pritarus Telšių rajono savivaldybei informacija apie planuojamą teritorijų ribų keitimą buvo viešai paskelbta Gadūnavo bei Telšių miesto seniūnijų skelbimų lentose.
Kaip teigiama, nesulaukta gyventojų prieštaravimų, pasiūlymų ar pastabų, kuriuos pastarieji galėjo teikti šių metų gegužės–birželio mėnesiais.