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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prievartavo turtą ir plėšė: Prienų gyventojui už nusikaltimus teks kalėti beveik 3 metus

2026-10-16 13:40 / šaltinis: BNS
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2026-10-16 13:40
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Alytaus apylinkės teismas Prienų gyventoją pripažino kaltu dėl plėšimo, turto prievartavimo ir asmens dokumento pagrobimo, jam skirta dvejų metų aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis
GALERIJA (5)

Alytaus apylinkės teismas Prienų gyventoją pripažino kaltu dėl plėšimo, turto prievartavimo ir asmens dokumento pagrobimo, jam skirta dvejų metų aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

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Anot jos, įvykiai, pasibaigę plėšimu, turto prievartavimu ir asmens dokumento pagrobimu, vyko šių metų kovą.

Baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamasis Prienuose, vaikų žaidimo aikštelėje, užpuolė nukentėjusįjį. Nustatyta, kad kaltinamasis vyrui papurškė į veidą ašarinių dujų ir sudavė smūgius į veidą, pilvą, o tuomet iš nukentėjusiojo piniginės paėmė asmens dokumentą bei telefoną.

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FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

Nukentėjusiojo telefonu T. V. užpildė paraišką 1 tūkst. eurų paskolai gauti. Nepavykus jos gauti, panaudodamas psichinę prievartą ir grasindamas panaudoti fizinį smurtą, prieniškis reikalavo nukentėjusiojo, kad šis iš savo banko sąskaitos į jo banko sąskaitą pervestų 50 eurų.

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Išsigandęs vyras į nurodytą banko sąskaitą pervedė 50 eurų. Nustatyta, kad kaltinamasis kitą dieną, tokiu pat būdu, panaudodamas psichinę prievartą bei grasindamas panaudoti fizinį smurtą, prie kavinės iš kitos aukos išsireikalavo dar 30 eurų.

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Tyrimo duomenimis, po kelių dienų T. V., nuėjęs į nukentėjusiojo namus, toliau tęsė nusikalstamus veiksmus.

Nustatyta, kad kaltinamasis vėl reikalavo, kad būsto šeimininkas paimtų paskolą. Nukentėjusysis, įbaugintas, bijodamas, jog jo atžvilgiu vėl bus panaudotas fizinis smurtas, kreipėsi dėl paskolos, o ją gavęs, gautus pinigus pervedė T. V.

Teismas, išnagrinėjęs bylą, T. V. pripažino kaltu dėl plėšimo, dokumento pagrobimo ir dviejų turto prievartavimo epizodų.

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Nuteistajam skirta galutinė subendrinta dvejų metų aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Teismas iš dalies tenkino nukentėjusiojo pareikštą civilinį ieškinį ir iš nuteistojo priteisė apie 1 tūkst. eurų turtinei bei 1,3 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti.

Teismo nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.

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