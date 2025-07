Premjero patarėjo brolis pripažino Paneriuose padėjęs prieš Izraelio politiką nukreiptus plakatus

REKLAMA

REKLAMA

Kaip skelbė BNS, Lietuvoje antradienį lankantis Izraelio diplomatijos vadovui Gideonui Saarui, prie Užsienio reikalų ministerijos (URM) kelios dešimtys žmonių protestavo prieš Izraelio politiką.

REKLAMA

Vėliau po G. Saaro apsilankymo memoriale, čia buvo padėti plakatai su užrašais „Sankcijas Izraeliui“ ir „Never again for anyone #FreePalestine“ (liet. „Daugiau niekada niekam, #LaisvėPalestinai“).

S. Vinokuras savo „Facebook“ paskyroje ketvirtadienio pavakarę paskelbė liepos 1-ąją „su keletu žydų tautybės žmonių ir susirūpinusių bendruomenės narių“ Paneriuose paminėjęs „žiaurias ir tragiškas istorines žudynes“ po to, kai memoriale lankėsi Izraelio užsienio reikalų ministras.

REKLAMA

REKLAMA

„Ir taip, mes, pagerbdami aukas, nuėmėme tai, ką laikėme šios šventos istorinės vietos įžeidimu ir išniekinimu – kelias juosteles su užrašu „Izraelio valstybė“, – skelbė S. Vinokuras.

„Jų vietoje palikome jidiš, arabų ir anglų kalbomis parašytą žinutę: „Niekada daugiau niekam“. Ir kartu sėdėjome priešais memorialą, skaitėme palestiniečių ir žydų draugų parašytą tekstą apie tai, kaip vakar ir šiandien neteisėtai nužudytųjų atminimas ir pagerbimas yra pirmas žingsnis siekiant nutraukti būsimas tragedijas ir holokaustus“, – pažymėjo jis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vyras taip pat teigia, kad izraelio ambasadorė Lietuvoje nepagrįstai kaltina aktyvistus moralinių vertybių stoka, memorialo užgrobimu.

„Mes negalėjome „užgrobti“ memorialo Paneriuose – tai viešas objektas, turintis didelę simbolinę vertę, prie kurio prisidėjome pasmerkdami Saaro praeities genocidų minėjimą, kad pateisintume ir ištrintume dabartinius“, – teigė S. Vinokuras.

REKLAMA

Jis socialiniame tinkle taip pat pasidalijo nuotraukomis su minimais plakatais.

Kaip skelbė BNS, apie memoriale atsiradusius antiizraelietiškus užrašus socialiniame tinkle „X“ pasidalino Izraelio ambasadorė Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein (Hadas Vinberg Silverstein) bei užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, pasmerkę tokį elgesį.

REKLAMA

Vilniaus policija nurodė atliekanti aplinkybių patikslinimą dėl šio incidento. Policijos atstovė Loreta Kairienė BNS penktadienį nurodė, kad ikiteisminis tyrimas dėl įvykio nėra pradėtas.

Policijos duomenimis, anot pranešimo, tris prie vainikų padėtus „niekinančius plakatus“ memoriale liepos 2-ąją aptiko gidė, apie tai informavusi Vilniaus žydų viešosios bibliotekos vadovę.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

G. Saaro vizitas Lietuvoje vyko Artimuosiuose Rytuose tvyrant įtampai, žydų valstybei tęsiant atakas Gazos Ruože bei anksčiau šį mėnesį Izraeliui ir Iranui po 12 dienų trukusio karo sutarus dėl paliaubų.

K. Budrio teigimu, Lietuvos pozicija buvo ir išliks tokia, jog Europos Sąjungai santykiai su Izraeliu yra vertingi bei reikalingi.

REKLAMA

Naujausia eskalacija tarp Izraelio ir Hamas“ kilo 2023 metų spalį, kai per Hamas“ išpuolį pietinėje Izraelio dalyje buvo nužudyti 1,2 tūkst. žmonių. „Hamas“ kovotojai spalio 7-ąją taip pat pagrobė 251 įkaitą, dalis jų vis dar yra Gazos Ruože.

Į tai Izraelis atsakė Gazos Ruožo puolimu su pažadu visiškai sunaikinti Hamas“.

„Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad per Izraelio puolimą žuvo daugiau kaip 56 tūkst. žmonių, dauguma civilių.