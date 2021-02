Pasakodamas apie kol kas naudotų dviejų gamintojų –„Pfizer-BioNTech“ ir „Moderna“ – vakcinas, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) viršininkas Gytis Andrulionis informavo, kad per mėnesį nuo gruodžio 26 d. jau suvakcinuotas 68 tūkst. 491 asmuo.

Pačių vakcinacijų skaičius buvo didesnis 84 tūkst. 586, nes dalis asmenų jau yra gavę antrą dozę.

„Per šį laikotarpį nuo to vakcinuotų žmonių skaičiaus VVKT gavo 311 pirminių pranešimų apie Lietuvoje įvykusias nepageidaujamas reakcijas į vaistą. Ir tai yra 0,37 proc. nuo vakcinuotų dozių skaičiaus“, – kalbėjo jis.

Anot G. Andrulionio, šiais skaičiais niekuo iš kitų šalių per daug nesiskiriame.

Kaip detalizavo jis, po „Pfizer-BioNTech“ vakcinos „Comirnaty“ buvo 297 pranešimai, o po „Moderna“ vakcinos – 13 pranešimų.

„Taip susiję su tuo, kad vakcinacija šia vakcina buvo pradėta tik sausio 18 d. O pranešimams atitinkamai nuo nepageidaujamos reakcijos yra 15 ir 9–10 dienų, tai tie pranešimai ne visi gali būti suplaukę. Didžiąją dalį pranešimų gavome iš pacientų. Tik priminsiu, kad pirmosios vakcinuojamos grupės buvo sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai. Tai jie daugiausiai kaip pacientai ir pildė. Nesunkios reakcijos į vakciną sudarė absoliučiai didžiąją dalį – 284 dėl „Comirnaty“ ir 13 dėl „Moderna“. Taip pat 13 reakcijų turime sunkių“, – kalbėjo G. Andrulionis.

Absoliučiai didesnę dalį pranešimų pateikė moterys. Tai, anot jo, susiję su tuo, kad daugiau jų dirba sveikatos priežiūros įstaigose. Taip pat kadangi pradėti vakcinuoti vyresni asmenys globos įstaigose, o moterų gyvenimo trukmė ilgesnė, todėl ir jų daugiau paskiepijama, ir reakcijų fiksuojama daugiau.

Daugelis nepageidaujamų reiškinių nesunkūs

VVKT viršininkas yra pasakojęs, kad visų trijų Europos Sąjungoje registruotų vakcinų galimos šalutinės reakcijos panašios.

„Tai – skausmas, patinimas injekcijos vietoje, nuovargis, galvos skausmas, bendras negalavimas, pakilusi temperatūra, pykinimas. „Pfizer“ ir „Moderna“ atveju dar yra įvardijamas ūminis periferinis veido paralyžius, taip pat keliems asmenims buvo pastebėtas padidėjusio jautrumo reakcijos, bei anafilaksija“, – tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėjo jis.

Kaip sakė G. Andrulionis, informacija apie galimus šalutinius vaisto poveikius yra registracijos metu išgryninama ir paskelbiama vaisto pakuotės lapelyje.

Detalizuodama nepageidaujamas reakcijas į „Comirnaty“ skiepą, VVKT Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų skyriaus atstovė Rugilė Pilvinienė sakė, kad dažniausiai būdavo pranešama apie karščiavimą, kai kūno temperatūra buvo virš 38 laipsnių.

„Tokia reakcija buvo nurodyta trečdalyje pranešimų – maždaug apie šimtas. Dažnai buvo pranešta ir apie galvos skausmą. Tačiau, įprasta, jei žmogus stipriai karščiuoja, tai jam bus ir didesnis galvos skausmas.

Taip pat buvo pranešta apie karščiavimą, kai temperatūra nesiekia 38 laipsnių. (...) Stipraus karščiavimo atvejai buvo lydimi ir šaltkrėčio. Su šia informacija taip pat koreliuoja atvejai apie bendrą silpnumą. Daugelis žmonių pranešė ir apie injekcijos vietos reakcijas“, – pasakojo ji.

Reakcijos panašios kaip po gripo skiepo

Savo ruožtu gydytojas infektologas, profesorius Arvydas Ambrozaitis tikino, kad minimas fiksuojamų šalutinių reakcijų procentas yra panašus skiepijant ir kitomis vakcinomis, pavyzdžiui, gripo vakcina.

„Tai tikrai nėra nieko išskirtinio. Tos visos reakcijos labai dažnos, pavyzdžiui, galvos skausmas, sąnarių, raumenų skausmas, skausmas injekcijos vietoje – tai mes žinome ir prie kitų skiepų. Galbūt tik kiek retesnis reiškinys – laikinas nutirpimas arba ūminis periferinis veido paralyžius. Tai gal yra kiek netikėtas, bet jis yra labai retas.

Kaip rodo „Pfizer“ atliktų klinikinių tyrimų duomenys, šitas nutirpimas arba, kaip kai kurie rašo, laikinas paralyžius, buvo fiksuotas tik keturiems žmonėms, kurie gavo vakciną, o ne buvo placebo grupėje. Bet toks laikinas veido paralyžius nesukelia jokių sveikatos sutrikimų ir praeina. Taigi, sakyčiau, vakcina yra labai saugi“, – laidos „Dienos pjūvis“ metu dėstė jis.

Šiuo metu Europos Sąjungoje registruotos trijų gamintojų – „Pfizer-BioNTech“, „Moderna“ ir „AstraZeneca“ – vakcinos. Pastarosios kompanijos skiepai Lietuvą turėtų pasiekti šios savaitės pabaigoje.

Praėjusią parą pirmąja vakcinos doze paskiepyti 1491, antrąja doze – 4291 žmogus.

Lietuvoje pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze iš viso paskiepyti 75 tūkst. 804 žmonės, abiem dozėmis – 30 tūkst. 241 žmogus.

Naujų atvejų 721

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatytas 721 naujas COVID-19 ligos atvejis, mirė 12 žmonių, ketvirtadienį informavo Statistikos departamentas. Be to, į bendrą mirčių statistiką įtrauktos dar šešios mirtys nuo koronaviruso, kai faktinė mirties data yra ankstesnė.

Praėjusią parą nuo COVID-19 pasveiko 1442 asmenys.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 184 tūkst. 948 žmonės, 133 tūkst. 994 asmenys pasveiko, 45 tūkst. 753 – tebeserga.

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydomi 1324 COVID-19 pacientai, 153 iš jų – reanimacijoje, deguonis papildomai tiekiamas 1009 ligoniams, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 84 žmonėms.

Per praėjusią parą dėl COVID-19 į ligonines paguldyta 114 pacientų.

Nuo koronaviruso šalyje mirė 2885 žmonės.

Praėjusią parą šalyje atlikti 8855 tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 1 mln. 957 tūkst. 327.