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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Posūkis Marijampolėje sumuštos paauglės istorijoje: prokuratūroje tyrimas nutrauktas, smurtautojai – per jauni

2026-11-04 12:11 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Publikavo:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Publikavo:
2026-11-04 12:11
Pridėkite kaip šaltinį Google

Marijampolės apylinkės prokuratūroje nutrauktas ikiteisminis tyrimas, pradėtas po liepos 15 d. Marijampolės Poezijos parke įvykusio smurtinio pobūdžio konflikto tarp nepilnamečių.

Marijampolės apylinkės prokuratūroje nutrauktas ikiteisminis tyrimas, pradėtas po liepos 15 d. Marijampolės Poezijos parke įvykusio smurtinio pobūdžio konflikto tarp nepilnamečių.

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Minėtą dieną parke paauglės sumušė bendraamžę, o kiti jaunuoliai viską filmavo.

Kaip skelbia prokuratūra, sprendimas nutraukti ikiteisminį tyrimą priimtas nustačius, kad prieš nepilnametę merginą smurtavę asmenys nebuvo sulaukę amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė už fizinio skausmą sukėlimą arba nežymų sveikatos sutrikdymą bei viešosios tvarkos pažeidimą.

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Baigtas ikiteisminis tyrimas dėl įvykio Marijampolės Poezijos parke

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 11 straipsniu, nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą ir visa reikiama medžiaga bus perduota Marijampolės savivaldybės merui dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės nepilnamečiams skyrimo bei Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariatui, kur bus sprendžiama dėl administracinės teisenos tėvų atžvilgiu pradėjimo.

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Kaip jau buvo skelbta, ikiteisminį tyrimą liepos 16 d. pradėjo Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Tomas Staniulis.

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Ikiteisminio tyrimo metu buvo apžiūrėta įvykio vieta, gauta ir išanalizuota informacija, peržiūrėti vaizdo įrašai, apžiūrėti objektai, apklausta daugiau nei 30 liudytojų, surinkti kiti tyrimui reikšmingi duomenys.

Tyrimo metu nustatyta, kad nukentėjusiajai buvo suduoti keliasdešimt smūgių, po įvykio nukentėjusioji buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys taip pat leidžia pagrįstai manyti, kad minėtas nusikalstamas veikas įvykdė viena nepilnametė mergina bei vaikinas, kuris kurstė konfliktą ir tokiu būdu prisidėjo prie nusikalstamos veikos padarymo. Įvykio metu abu šie nepilnamečiai buvo jaunesni nei 16 metų amžiaus.

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Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, o įrašas su smurtiniais vaizdais prieš nepilnametę tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose.

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokurorė, tyrimą atliko Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Marijampolės policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai.

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Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui.

Parke Marijampolėje buvo sumušta nepilnametė

Liepą išplitusiame vaizdo įraše buvo matyti, kaip ant suoliuko sėdinčiai ir galvą nuleidusiai mergaitei kita paauglė, užlipusi ant suoliuko, kelis kartus trenkia telefonu į galvą. Vėliau telefoną iš jos perima kita mergina, kuri taip pat smogia nukentėjusiajai ir spardo ją. Aplink stovintys jaunuoliai incidentą stebi, girdėti jų juokas, tačiau nė vienas nesikiša ir nesustabdo smurto.

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Tuomet teisėsauga skelbė, kad nukentėjusiai merginai buvo suduoti keliolika smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytu telefonu. Tuo metu šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, o vaizdo įrašas su smurtiniais vaizdais tą patį vakarą išplito socialiniuose tinkluose. 

Po įvykio nukentėjusiajai pasijutus blogai ji buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi jos artimieji. 

Marijampolės apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotoja Vilma Sakalauskienė tuomet sakė, kad konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle.

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