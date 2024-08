Politinės partijos Seimo rinkimams jau sukaupė daugiau kaip 800 tūkst. eurų: kol kas daugiausia turi konservatoriai

Kaip nurodoma VRK interneto puslapyje, konservatorių rinkiminėje sąskaitoje – beveik 320 tūkst. eurų. Tiesa, didžioji dalis šios sumos – 300 tūkst. eurų – yra politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, o likusi dalis – fizinių asmenų, kurie visi yra TS-LKD kandidatai rinkimuose, suaukotos lėšos. Be to, kai kuriems VRK sistemoje registruotiems savo vienmandačių apygardų kandidatams TS-LKD yra skyrusi po 6,5 tūkst. eurų.

Toliau rikiuojasi Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, kuri šiuo metu yra sukaupusi beveik 83 tūkst. eurų. 19 tūkst. eurų buvo skirti iš partijos gautų valstybės biudžeto asignavimų, dar 6,5 tūkst. eurų – politinės jėgos lėšos. Taip pat beveik 50 tūkst. eurų suaukojo fiziniai asmenys, o 7,5 tūkst. eurų – patys kandidatai iš savo nuosavų lėšų.

Kiek daugiau kaip 80 tūkst. eurų Seimo rinkimams turi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS). Didžiausią šios sumos dalį – 70 tūkst. eurų – sudaro iš valstybės biudžeto asignavimų partijos gauti finansai. Kitas lėšas skyrė fiziniai asmenys.

Pasak VRK, Liberalų sąjūdis kol kas taip pat turi per 80 tūkst. eurų. Kiek daugiau kaip 59 tūkst. eurų yra skirti iš partijos lėšų, per 12 tūkst. eurų yra suaukoję fiziniai asmenys, o daugiau kaip 9 tūkst. eurų savo nuosavų lėšų yra skyrę patys politinės jėgos kandidatai.

Tuo metu parlamento rinkimams numatytoje Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) sąskaitoje – pačios politinės jėgos iš turimų lėšų skirti 75 tūkst. eurų.

Rinkiminėje Laisvės partijos sąskaitoje šiuo metu yra beveik 72 tūkst. eurų. Pati politinė jėga rinkimams skyrė 14 tūkst. eurų, o visos kitos lėšos yra suaukotos fizinių asmenų.

Partija „Nemuno aušra“ turi daugiau kaip 22 tūkst. eurų. Politinė jėga Seimo rinkimams iš savo lėšų kol kas skyrė tik 2 tūkst. eurų. Visa likusi suma yra suaukota fizinių asmenų.

Rugpjūčio 20-osios duomenimis, Nacionalinis susivienijimas spalį vyksiantiems rinkimams iš savo partijos lėšų yra skyręs 20 tūkst. eurų. Kitų aukų politinė jėga kol kas gavusi nėra.

Lietuvos žaliųjų partija savo rinkiminėje sąskaitoje šiuo metu turi kiek daugiau kaip 16 tūkst. eurų. Beveik visos šios lėšos yra suaukotos politinės jėgos kandidatų – pati partija skyrė tik kiek daugiau kaip 1 tūkst. eurų.

Toliau rikiuojasi per 15 tūkst. eurų Seimo rinkimams sukaupusi Lietuvos regionų partija. Didžioji dalis šios sumos – 10 tūkst. eurų – yra politinės jėgos lėšos. Be to, apie 1 tūkst. yra suaukoję fiziniai asmenys, o kiek daugiau kaip 4 tūkst. eurų – patys partijos kandidatai.

VRK duomenimis, Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) šiuo metu iš fizinių asmenų yra gavę apie 11,5 tūkst. eurų.

Tuo metu Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) Seimo rinkimams kol kas turi vos kiek daugiau kaip 10 tūkst. eurų. Beveik visas šias lėšas partija gavo iš valstybės biudžeto asignavimų. Tiesa, kiekvienam savo vienmandatininkui, kurių viso yra 72, politinė jėga skyrė po 2 tūkst. eurų.

Be to, partija „Laisvė ir teisingumas“ savo sąskaitoje turi 1,6 tūkst. eurų, Lietuvos liaudies partija – kiek daugiau kaip 1 tūkst. eurų, suaukotą fizinių asmenų, o Lietuvos krikščioniškos demokratijos partija – 200 eurų savo politinės jėgos lėšų.

Kitos politinės partijos duomenų apie gautas lėšas Seimo rinkimams VRK kol kas nepateikė.

ELTA primena, kad Seimo rinkimai vyks spalio 13 dieną.