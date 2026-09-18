Policija prašo visuomenės pagalbos: ieško po avarijos pasišalinusio motociklininko

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai tiria eismo įvykį. Šių metų rugpjūčio 27 d. apie 19.15 val. Vilniaus r., Nemenčinės sen., Pučkalaukio k., motociklininkas lenkdamas kliudė automobilį „Toyota“ ir apgadino galinio matymo veidrodėlį, kairįjį spamą.
Motociklas iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos. Asmenis, turinčius reikšmingos informacijos dėl šio eismo įvykio, prašytume susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus 2-ojo poskyrio tyrėju Dariumi Poliaku, tel. tel +370 700 56176, el. paštu darius.poliakas@policija.lt arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
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