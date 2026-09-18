Incidentas Visagine – VST tarnautoja smurtavo prieš nepilnametę

Kaip pranešė Utenos apskrities policija, incidentas įvyko apie 16.45 val. Visagine esančiame bute.
Pirminiais duomenimis, 1984 metais gimusi VST tarnautoja ne tarnybos metu sukėlė fizinį skausmą 2011 metais gimusiai nepilnametei.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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FOTOGALERIJA. Vilniaus policija
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