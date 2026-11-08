Policija praneša: tvarkydamas garažą vyras aptiko netikėtą radinį

Kaip pranešė Policijos departamentas, Jiezne 1988 metais gimęs vyras, tvarkydamas garažą, rado savadarbį pistoletą. Policijos pareigūnai ginklą paėmė.
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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
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