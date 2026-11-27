31 metų V. K. pripažintas recidyvistu.
Bylos duomenimis, turėdamas tikslą platinti, V. K. neteisėtai laikė labai didelį kiekį narkotinių ir psichotropinių medžiagų – kanapių, kokaino, 4-BMC (brefedrono) bei tetrahidrokanabinolio. Šiuos kvaišalus kratų metu rado ir paėmė policijos pareigūnai.
Anksčiau kelis kartus teistas V. K. šio nuosprendžio laukė būdamas suimtas kitoje byloje, atliekant ikiteisminį tyrimą, kuriame jam pareikšti įtarimai dėl narkotinių medžiagų platinimo.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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