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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po teismo sprendimo – Juozo Miltinio dramos teatro atsakas: „Teatras yra atviras...“

2026-10-18 12:10 / šaltinis: ELTA
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2026-10-18 12:10
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 Panevėžio apylinkės teismui šią savaitę pavedus Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) iš naujo vertinti galimas psichologinio smurto apraiškas Juozo Miltinio dramos teatre, pati įstaiga teigia esanti atvira diskusijoms ir atsakingų institucijų tyrimams. Tuo metu įvykio aplinkybes besiaiškinantis kultūros ministras Lukas Alsys sako, jog per jo kadenciją tai „turbūt pirmas toks atvejis“. 

Juozo Miltinio dramos teatras (nuotr. Fotodiena.lt)
GALERIJA (5)

 Panevėžio apylinkės teismui šią savaitę pavedus Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) iš naujo vertinti galimas psichologinio smurto apraiškas Juozo Miltinio dramos teatre, pati įstaiga teigia esanti atvira diskusijoms ir atsakingų institucijų tyrimams. Tuo metu įvykio aplinkybes besiaiškinantis kultūros ministras Lukas Alsys sako, jog per jo kadenciją tai „turbūt pirmas toks atvejis“. 

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„Teatras yra atviras bet kokiems institucijų tyrimams ar auditams ir yra pasiryžęs padėti kuo skubiau atsakyti į jiems reikiamus klausimus, suteikti visą reikiamą medžiagą, apklausti darbuotojus“, – atsakyme Eltai nurodė Juozo Miltinio dramos teatro Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovas Mindaugas Skersys. 

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

Pernai pateiktos rekomendacijos dėl psichologinio smurto prevencijos

Jo teigimu, dar 2025-aisiais VDI teatrui pateiktos rekomendacijos dėl psichologinio smurto prevencijos užtikrinimo buvo įgyvendintos. Šiuo metu, kaip teigiama, vyksta konsultacijos su Kultūros ministerija „dėl teatro mikroklimato ir kitų galimų veiksmų dar detalesniam situacijos išsiaiškinimui“. 

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„Teatre nuolat atliekami veiksmai užtikrinti smurto ir priekabiavimo darbe prevenciją. Šią savaitę visi teatro darbuotojai užbaigė mokymų kursą „Psichologinio smurto (mobingo) ir priekabiavimo prevencija darbo aplinkoje“, – nurodoma atsakyme. 

ELTA primena, jog šią savaitę Panevėžio apylinkės teismas pranešė iš dalies tenkinęs aktoriaus (tapatybė neatskleidžiama) skundą dėl VDI sprendimo, kuriuo atsisakyta pradėti teiseną teatro direktoriaus atžvilgiu ir spręsti dėl administracinės atsakomybės už galimus darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos normų pažeidimus.

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Bylos medžiagoje aktorius teigė, kad teatro direktorius jo atžvilgiu taikė psichologinį smurtą, kuris pasireiškė žeminančiu, užgauliu ir menkinančiu bendravimu, įžeidžiančiais pasisakymais, psichologiniu spaudimu, darbo sąlygų apsunkinimu bei įtampos kėlimu. Aktorius nurodė, kad tokie veiksmai kartojosi įvairiais jo darbo teatre laikotarpiais nuo 2023 metų iki darbo santykių pabaigos 2025 m.  

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Savo ruožtu Juozo Miltinio dramos teatro atstovas pridūrė, jog šiuo metu laukiama teismo nutarties apskundimo laikotarpio pabaigos bei galutinių išvadų. 

Ministerija neatmeta audito galimybės

Kultūros ministras L. Alsys Eltai teigė, kad ministerija ėmėsi peržiūrėti teatre galiojančias tvarkas. Kartu pabrėžė, kad, jei to pareikalautų atsakingų institucijų išvados, neatmetama ir audito galimybė. 

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„Mes, kaip ministerija, irgi išsistudijavome, kas yra surašyta (teismo – ELTA) nutartyje, dabar imsimės turbūt tokių pirminių priemonių – įvertinsime iš naujo visas tvarkas, kurios yra pačiame teatre, pasižiūrėsime, kaip jų yra laikomasi, ar jos yra pakankamos“, – Eltai teigė L. Alsys. 

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„Visuomet yra galimybė svarstyti apie auditą – na, tokį didesnį, ir pasižiūrėti sisteminį požiūrį. Jeigu matysime to būtinybę, tai ir padarysime. Bet kol kas laukiame ir atitinkamų veiksmų ir iš pačio teatro“, – nurodė jis. 

Paklaustas, ar ministerija susilaukia panašaus pobūdžio skundų, kreipimusi iš kitų Lietuvos kultūros bei koncertinių įstaigų dėl galimo psichologinio smurto ar mobingo, ministras pabrėžė, jog per jo kadenciją tai „turbūt pirmas toks atvejis“. 

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Tiesa, ministras užsiminė, kad iš įstaigų „epizodiškai ateina vienas kitas skundas“, kuriuos ministerija esą kaskart nagrinėja. 

„Kol kas kažkokių pastebėjimų, kad tai būtų tokia, na, sakykime, didelė problema ar apskritai egzistuojanti problema, neturėčiau“, – teigė jis. 

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Atšauktas spektaklis „Makbetas“ į repertuarą nebesugrįžo

ELTA primena, kad Juozo Miltinio dramos teatro vadovybei nepavykus susitarti su „Makbete“ pagrindinį vaidmenį atliekančiu aktoriumi Tadu Gryn, buvo nuspręsta spektaklį atšaukti.

Rugpjūčio pradžioje su dramos teatro vadovybe susitikęs kultūros ministras sakė, jog įstaigos atstovai pripažįsta per vėlai pradėję derybas bei padarę komunikacinių klaidų. 

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Juozo Miltinio dramos teatro vadovas Antanas Venckus jau tuomet pripažino, kad spektaklio „Makbetas“ šiemet į repertuarą nepavyks sugrąžinti, tačiau teigė, jog likęs repertuaras nenukentės. 

Įstaigos vadovybės teigimu, dėl atšauktų spektaklių nepatogumus patyrė apie 1,2 tūkst. žiūrovų.

Žinia apie atšaukiamus suplanuotus spektaklius pasirodė rugpjūčio pradžioje. Spektaklį „Makbetas“ planuota rodyti nuo rugpjūčio 9 d. iki rugsėjo 10 d.

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