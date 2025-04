Po KT sprendimo turi būti grįžta prie vienos lyties partnerystės instituto, sako Mockus

„Akivaizdu, kad turi būti grįžta prie partnerystės instituto ir po šio nutarimo suprantame, kad kalbama jau ne vien tik apie vyro ir moters partnerystės institutą, bet ir tos pačios lyties asmenų“, – BNS ketvirtadienį sakė R. Mockus.

Jis KT sprendimą vadino istoriniu.

„Mes matome dabar, kad visuomenė reaguoja į tai. Anksčiau ar vėliau tai turėjo būti pasakyta. Kažkiek tenka apgailestauti, kad tai turėjo būti pasakyti per Konstitucinio Teismo nutarimą“, – pažymėjo ministras.

Paklaustas, ar Vyriausybė tam turėtų rengti naują projektą, ar Seimas – grįžti prie praėjusią kadenciją svarstyto Civilinės sąjungos įstatymo, R. Mockus teigė, kad dėl to turės nuspręsti politikai.

„Turės politikai apsispręsti, ar tai eis per Vyriausybę, ar per Seimą atskirai. Bus matyti artimiausiu metu, dabar turime tik ne per seniausiai paskelbta Konstitucinio Teismo nutarimą“, – kalbėjo teisingumo ministras.

Kaip skelbė BNS, KT konstatavo, kad Civiliniame kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja Konstitucijai, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti.

Tuo pačiu sprendimu KT atvėrė kelią tiesiogiai taikyti Seimo prieš 24 metus priimtą Civilinio kodekso nuostatą dėl partnerystės, nelaukiant, kol bus priimtas atskiras ją reglamentuojantis įstatymas.

Kadangi prieštaraujančia Konstitucijai pripažinta nuostata dėl partnerystės tik tarp vyro ir moters, KT šitaip leido registruoti lyčiai neutralius santykius. Tai galės būti daroma per teismus.