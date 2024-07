Po choleros protrūkio Estijoje įspėja lietuvius: prieš kelionę svetur padarykite tai

Pavyzdžiui, praėjusią savaitę Estijoje pranešta apie įtariamą įvežtinį choleros atvejį. Lietuvoje šios ligos atvejų nefiksuojama jau daugiau kaip šimtmetį. NVSC specialistai pataria prieš kelionę į tolimas šalis pasidomėti, kokios ligos jose paplitusios, kaip jų saugotis ir nuo kokių ligų būtina ar rekomenduojama pasiskiepyti.

Choleros rizika maža, bet išlieka keliaujant

Kai kuriose šalyse dėl prastos higienos kyla rizika užsikrėsti per maistą ir vandenį plintančiomis ligomis. Viena iš jų – cholera, kuri dažniausiai plinta šiltesnio klimato kraštuose, pavyzdžiui, Afrikos, Pietų Azijos ar Pietų Amerikos šalyse. Šiemet ši liga nustatyta 24 šalyse, iš viso užregistruoti 195 tūkstančiai choleros atvejų. Europos ligų profilaktikos ir kontrolės centro vertinimu, keliaujant į šias šalis rizika užsikrėsti cholera vertinama kaip maža.

Cholera yra ūmi žarnyno infekcija, kurią sukelia toksiną gaminanti bakterija Vibrio cholera. Užsikrečiama per užterštą vandenį (jį geriant ar valgant tokiu vandeniu užterštą maistą, per ledą, pagamintą iš užteršto vandens), per jūros maistą arba per maistą, kurį ruošia užsikrėtę ar sergantys cholera žmonės. Užsikrėtus cholera pasireiškia gausus vandeningas viduriavimas, vėmimas, žmogus netenka daug skysčių, kamuoja troškulys, paaštrėja veido bruožai, taip pat sumažėja šlapimo kiekis, sutrinka inkstų veikla, gali išsivystyti širdies nepakankamumas ir gali ištikti mirtis.

Norint išvengti choleros viešint šiose šalyse patariama vengti nevirinto vandens, negerti vandens iš čiaupo, nevalyti su juo dantų, tam naudoti fasuotą vandenį iš parduotuvių, valgyti tik gerai termiškai apdorotą maistą. Reikėtų vengti gėrimų su ledukais, žalios žuvies. Vykstant į šalis, kuriose galima užsikrėsti cholera, rekomenduojama pasiskiepyti, tačiau būtina įsidėmėti, kad pasiskiepijus susidaro trumpalaikis imunitetas ir nesusidaro 100 proc. apsauga, todėl ir pasiskiepijus reikia laikytis kitų choleros profilaktikos priemonių.

Paskutinį kartą cholera Lietuvoje buvo užfiksuota prieš šimtą vienerius metus. Daugiau informacijos apie cholerą galima rasti čia.

Nuo kai kurių ligų pasiskiepyti būtina

Vykstant į bet kurią užsienio šalį, rekomenduojama atkreipti dėmesį ne tik į kelionei reikalingus dokumentus, įvažiavimo, buvimo šalyje ir išvykimo sąlygas, kelionės saugumą, bet ir į informaciją apie skiepus.

Visada reikia pasidomėti apie epidemiologinę situaciją toje šalyje, į kurią planuojama kelionė, nes, pavyzdžiui, vykstant į kai kurias šalis, nuo geltonojo drugio būtina pasiskiepyti, į kitas – rekomenduojama. Kai kurios pasaulio šalys iš visų keliautojų arba tik iš atvykstančiųjų iš infekuotų teritorijų ar keliavusiųjų per jas tranzitu reikalauja Tarptautinio skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimo, kaip įrodymo apie įskiepytą vakciną.

Primename, kad pagal Pasaulio sveikatos organizaciją skiepai keliautojams skirstomi į:

privalomuosius – paprastai tai skiepai nuo geltonojo drugio, poliomielito bei meningokokinės infekcijos;

planinius – atliekami vadovaujantis šalies teisės aktais, atsižvelgiant į asmens amžių bei rizikos grupes;

rekomenduojamus – atsižvelgiant į tai, kokios užkrečiamosios ligos yra paplitusios tam tikroje teritorijoje, individualią keliautojo riziką ir kt.

Šalyse, skirtingais metų laikotarpiais, gali būti taikomi reikalavimai dėl maliarijos chemoprofilaktikos. Nereguliariai ar visai nenaudojami vaistai nuo maliarijos prieš kelionę, kelionės metu ir po jos, bei nepakankama individuali apsauga nuo uodų yra dažniausia Lietuvoje užregistruotų įvežtinių maliarijos atvejų priežastis. Todėl labai svarbu pasitarti su gydytoju dėl vaistų nuo maliarijos vartojimo.

Pasitikrinti, ar į šalį, į kurią vykstate, privaloma ar rekomenduojama pasiskiepyti nuo tam tikrų ligų, ir kokių priemonių būtina imtis, galite šioje interneto svetainės skiltyje pasirinkę šalį, į kurią keliausite.