Per kratą Jonavoje moteris pasipriešino ir sužalojo policijos pareigūną

Policijos departamento duomenimis, apie 19.18 val. Jonavoje, Varnutės gatvėje, bute, vykdant teismo nutartį atlikti kratą, moteris (gim. 1980 m.) aktyviais veiksmais pasipriešino ir sužalojo Jonavos rajono policijos komisariato pareigūną (gim. 1990 m.).
Pastarasis, jam suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamoji uždaryta į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijos pareigūnui.
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