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Pasitikrinkite žinias: ką žinote apie dezinformaciją ar evakuaciją?

2026-09-28 13:19 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-09-28 13:19
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kol žinios lieka teorinės, dažnai atrodo, kad jų pakanka. Tačiau būtent netikėtos situacijos parodo, ar tikrai žinome, kaip elgtis – ką daryti, kai po audros nėra elektros? Kur eiti, jei kyla oro pavojus? Vilniaus miesto savivaldybė kviečia gyventojus atlikti „Testą X“ ir pasitikrinti savo civilinės saugos žinias.

Ką žinote apie dezinformaciją ar evakuaciją? Atlikite testą ir pasitikrinkite (Nuotr. Sauliaus Žiūros)

Kol žinios lieka teorinės, dažnai atrodo, kad jų pakanka. Tačiau būtent netikėtos situacijos parodo, ar tikrai žinome, kaip elgtis – ką daryti, kai po audros nėra elektros? Kur eiti, jei kyla oro pavojus? Vilniaus miesto savivaldybė kviečia gyventojus atlikti „Testą X“ ir pasitikrinti savo civilinės saugos žinias.

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Testą sudaro 10 su pasiruošimu ekstremaliosioms situacijoms susijusių klausimų, kuriuos užduoda žinomi Lietuvos visuomenės veikėjai, rašoma pranešime spaudai.

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„Kalbant apie civilinę saugą, dažnai sunkiausia įvertinti ne tai, ką žinome, o tai, ko dar nežinome. Todėl kurdami „Testą X“ atrinkome 10 svarbiausių temų, kurios padeda įsivertinti savo pasirengimą ir atkreipia dėmesį į žinias, galinčias būti svarbiomis realioje situacijoje. Kviečiame testą spręsti savarankiškai, su šeima ar kolegomis, o jį atlikus neapsiriboti rezultatu – aptarti atsakymus, pasidomėti plačiau ir skirti dėmesio toms temoms, kuriose žinių dar trūksta“, – sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas.  

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Pasitikrinti savo žinias ir atlikti testą galima pasiruosk.lt.  

Kas laukia teste?  

„Testo X“ klausimai kviečia pasitikrinti žinias įvairiomis temomis – nuo pirmųjų veiksmų kilus pavojui iki evakuacijos ar dezinformacijos atpažinimo. Pasirengti testui ir daugiau sužinoti apie civilinę saugą galima programėlėje KOVAS bei https://vilnius.lt/savivaldybe/saugus-miestas/civiline-sauga.  

Klausimus užduoda:  Šaulių Sąjungos vado pavaduotojas plk. ltn. Gediminas Latvys, Atsargos pulkininkas Gintaras Ažubalis, LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas, žurnalistas Edmundas Jakilaitis, turinio kūrėjas Paulius Mikolaitis-Paul de Miko, socialinė aktyvistė ir dainininkė Dovilė Filmanavičiūtė, Kadenciją baigusi Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas, žurnalistė Gerūta Griniūtė, Blue-Yelloe direktorė Laura Paukštė.  

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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