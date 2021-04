Partijoms skirs pinigų: konservatoriai sulauks per 812 tūkst., valstiečiai – 518 tūkst. eurų

„Per pirmąjį pusmetį mes išdalinsim 2,751 mln. eurų, nustatysim, kad vieno rinkėjo balso finansinis koeficientas 2021 metų pirmą pusmetį yra 0,59 euro“, – BNS sakė VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė.

Didžiausią dotaciją gaus valdančioji Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – per 812 tūkst. eurų, opozicinė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – per 518 tūkst. eurų.

Opozicinė Lietuvos socialdemokratų partija gaus per 399 tūkst. eurų, valdantysis Liberalų sąjūdis – per 239 tūkst. eurų, opozicinė Darbo partija – per 226 tūkst. eurų, valdančioji Laisvės partija gaus per 149 tūkst. eurų.

Pastarųjų Seimo rinkimų kartelės neperkopusi, tačiau vienmandatėse apygardose išrinktų atstovų turinti Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga gaus per 147 tūkst. eurų, Lietuvos socialdemokratų darbo partija – beveik 99 tūkst. eurų, partija „Laisvė ir teisingumas“ – per 81 tūkst. eurų.

Taip pat dotacija gaus Centro partija-Tautininkai – per 77 tūkst. eurų.

Dotacijos partijoms skirstomos pagal jų praėjusiuose Europos Parlamento, savivaldos ir Seimo rinkimuose gautų balsų skaičių. Dotacijas gauna partijos, per šiuos rinkimus surinkusios ne mažiau kaip 2 proc. visų rinkėjų balsų.

Dotacijos pervedamos du kartus per metus – iki kiekvienų metų balandžio 15 ir lapkričio 15 dienos.