Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Parlamente – siekis įpareigoti policijos pareigūnus kreiptis į psichiatrus dėl smurtautojų

2026-10-24 18:19 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-24 18:19
Pridėkite kaip šaltinį Google

Seime kelią stumiasi siekis įpareigoti policijos pareigūnus, įtarus, kad smurtautojo elgesys gali būti susijęs su psichikos būklės sutrikimu, kreiptis į gydytoją psichiatrą dėl šio asmens būklės įvertinimo.

Policija (nuotr. P. Peleckio/BNS)

Seime kelią stumiasi siekis įpareigoti policijos pareigūnus, įtarus, kad smurtautojo elgesys gali būti susijęs su psichikos būklės sutrikimu, kreiptis į gydytoją psichiatrą dėl šio asmens būklės įvertinimo.

REKLAMA
2

Pagal pataisas, kurias parlamentas nutarė imtis svarstyti šią savaitę, policijos pareigūnai, reaguodami į pranešimą dėl smurto artimoje aplinkoje, spręsdami dėl apsaugos orderio skyrimo, turėdami pagrindo įtarti, kad asmens elgesys gali būti susijęs su psichikos būklės sutrikimu, privalėtų kreiptis į gydytoją psichiatrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kreipdamasi policija turėtų pateikti gydytojui turimus faktinius duomenis apie asmens elgesį bei orderio skyrimo ir vykdymo aplinkybes.

REKLAMA
REKLAMA

Projekto aiškinamajame rašte pabrėžiama, kad šiuo metu galiojančios tvarkos leidžia policijos atstovui kreiptis dėl psichikos būklės įvertinimo, tačiau ši teisė niekaip nesusieta su pareigūnų veiksmais, reaguojant į smurtą artimoje aplinkoje.

REKLAMA

Pakeitimus pristačiusi jų iniciatorė Birutė Vėsaitė sakė, kad iniciatyvą paskatino nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurto artimoje aplinkoje aukomis, pastebėtas vadinamasis „besisukančių durų“ efektas.

„Tarkime, žmogus, turintis psichinę negalią, gauna tą orderį smurto artimoje aplinkoje, ir tas orderis yra išduodamas daug kartų, ir nėra jungties tarp to, kad policininkai, kurie nustato smurtą artimoje aplinkoje, išduoda orderį, kreiptųsi būtent į psichikos sveikatos specialistus“, – kalbėjo socialdemokratė.

REKLAMA
REKLAMA

Anot parlamentarės, projektu nesiekiama suteikti policijai medicininio vertinimo kompetencijos ar susieti orderio skyrimo su psichikos sutrikimo nustatymu.

„Policija įvertina, kad tas smurtas, pasikartojantis su psichikos sutrikimais, šeštą, septintą kartą... Būtent dėl šitų piliečių tada atsiranda ta jungtis, kada policija galėtų kreiptis į psichiatrus, kad įvertintų būtent smurtaujančio žmogaus psichinę būklę, bet jokiu būdu policija neturi teisės pati nustatyti, kad būtent yra šitaip, o ne kitaip“, – tikino B. Vėsaitė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Parlamentaras Ignas Vėgėlė atkreipė dėmesį, kad panašaus reguliavimo ES beveik nėra – tik Austrijoje ir Suomijoje policija tam tikrais atvejais gali pasiūlyti patikrinti asmenį pas psichiatrą.

Pakeitimams pateikimo stadijoje pritarė 62 Seimo nariai, vienas buvo prieš, o 17 susilaikė. Projektai toliau bus svarstomi komitetuose, į Seimo salę jie turėtų grįžti gruodžio viduryje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų