Nelaimė Vilniuje: iš 3 aukšto iškrito ir žuvo žmogus

Pirmasis apie nelaimę pranešė naujienų portalas „15min“. Jo duomenimis, apie 13.35 val. Gedimino prospekto ir Vasario 16-osios gatvės sankryžoje, netoli Lukiškių aikštės, ant šaligatvio rastas miręs žmogus. Liudininkai portalui teigė girdėję „siaubingą garsą“.
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas patvirtino informaciją apie nelaimę.
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