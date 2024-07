Parlamentarams ketinant apsispręsti dėl Genocido centro reformos, šalia Seimo rengiamas protestas

Piketą prie parlamento rūmų inicijuoja Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, partija Nacionalinis susivienijimas, kitos patriotinės organizacijos. Reformai prieštaraujantieji pabrėžia – siūlomu įstatymu LGGRTC praras autonomiją ir savarankiškumą, taps Seimui pavadlžia mokslo įstaiga. Taip pat nerimaujama dėl to, jog, aktyvistų teigimu, naikinama dalis centro veiklos sričių.

„Todėl raginame visų Seimo frakcijų narius nedalyvauti minėtame nešvariame (…) Lietuvos laisvės kovų istorinės atminties naikinime“, – atvirame laiške nurodo protestuotojai.

LGGRTC įstatymo pakeitimais numatoma įsteigti naują valdymo organą – 11 narių tarybą. Ją sudarytų keturi rektorių konferencijos atstovai, po vieną Istorijos instituto, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Vyriausybės ir Prezidentūros bei LGGRTC atstovą, dar 2 nariai būtų deleguoti Seimo.

Siūloma, kad taryba generalinio direktoriaus siūlymu tvirtintų įstaigos mokslinių tyrimų krypčių sąrašą bei ilgalaikį centro strateginį ir metinį veiklos planus.

Reforma taip pat būtų pakeistas centre atliekamų mokslinių tyrimų objektas – LGGRTC tirtų Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos apraiškas nuo 1918 iki 1993-ųjų metų, kai iš Lietuvos buvo išvesta sovietų kariuomenė.

Iki šiol centras tyrė 1939-1990 metais vykdytą Lietuvos gyventojų genocidą, 1920-1939 metais Vilniaus krašte okupacinio režimo vykdytą politiką ir pasipriešinimą šiems procesams.

Dėl siūlomų įstaigos pokyčių baiminasi ir dabartinis LGGRTC vadovas Arūnas Bubnys. Pasak jo, sprendimas centre steigti valdomo pobūdžio tarybą sunkiai įgyvendinamas. Anot A. Bubnio, jis prieštarauja kai kuriems teisės aktams, be to, šių metų biudžete 11 narių tarybos steigimui nėra numatyta reikiamų lėšų. Dėl to, siekiant rasti vidinių resursų naujam įstaigos dariniui, dalį esamų LGGRTC darbuotojų gali tekti atleisti, neslepia A. Bubnys.