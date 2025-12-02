Parlamentarai teikia savo siūlymus dėl LRT direktoriaus atleidimo tvarkos

Vienas iš iniciatyvos autorių, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad siekdamas sumažinti interpretacijas ir dviprasmiškumą, siūlo įstatyme numatyti, kad LRT generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo slaptu balsavimu gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui, jeigu už tai balsuoja „daugiau kaip 1/2 visų tarybos narių“.
Seime pateikimo stadiją įveikusiame projekte kalbama apie tai, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas slaptu balsavimu, „ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais“.
LRT įstatymo pataisas parengę „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų atstovai, taip pat ir pasiūlymą joms įregistravęs parlamentaras Artūras Zuokas, atleidžiant LRT vadovą, siūlo taikyti slaptą balsavimą.
„Siūlau taikyti slaptą balsavimą, kad tarybos nariai balsuotų laisvai ir nepatirdami spaudimo. Slaptas balsavimas bendrai kaip institutas yra įtvirtintas Konstitucijoje. Todėl jo taikymas šiuo atveju būtų pagrįstas ir padėtų išvengti situacijų, kai sprendimą gali sąlygoti baimė dėl galimų neigiamų pasekmių“, – sako jau antrą pasiūlymą projektui parengęs Mišrios Seimo narių grupės narys A. Zuokas.
Jei Seimas pritartų jo versijai, įstatyme atsirastų nuostata, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui slaptu balsavimu, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių.
Dėl galimo kreipimosi į Konstitucinį Teismą ragina iki 2027 m. atidėti naujo įstatymo įsigaliojimą
Seimo narė konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė siūlo nesiimti esminių LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos pakeitimų. Tačiau jei Seimas priimtų šias procedūras keičiančias įstatymo pataisas, ji siūlo jų įsigaliojimą nukelti 2027 m. sausio 1 d.
Tokius pasiūlymus įregistravusi konservatorė ragina atsižvelgti į Seimo Teisės departamento išvadoje išreikštą susirūpinimą dėl projekto atitikimo Konstitucijai ir Europos Sąjungos (ES) teisei.
Dėl to, anot jos, LRT įstatymo pataisos gali atsidurti Konstituciniame Teisme (KT).
„Prieš jų įsigaliojimą turėtų būti kreipiamasi į KT, prašant išaiškinti, ar jos neprieštarauja Konstitucijai“, – sako D. Asanavičiūtė-Gružauskienė.
Atidėjus naujo įstatymo įsigaliojimą, jos teigimu, Seimo nariai, kurie kreiptųsi į KT, galėtų gauti atsakymą dėl teisės akto konstitucingumo dar prieš jam įsigaliojant.
Siūlo keisti LRT tarybos sudarymą: būtų mažiau Seimo ir prezidento atstovų
Viešoje erdvėje diskutuojant apie LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką, jo nepriklausomumą, opozicinės Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Simonas Kairys keisti LRT tarybos sudarymo principus.
Projektu siūloma sumažinti bendrą LRT tarybos narių skaičių – nuo 12 iki 11.
„Šiuo metu LRT tarybą sudaro lyginis narių skaičius. Nepaisant to, kad tarybos posėdžiuose priimant sprendimus, jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas, ši teisė nebūna panaudojama, o tai sąlygoja kliūtis sklandžiam LRT darbui. Puikus to pavyzdys – LRT generalinio direktoriaus rinkimai, kuomet net keletas balsavimų pasibaigė lygiosiomis, o tarybos pirmininkas nepasinaudojo jam numatytomis teisėmis“, – pastebi pasiūlymą įregistravęs S. Kairys.
Jo nuomone, šiuo metu LRT taryboje per daug įtakos turi valstybės institucijos, nes 8 jos nariai skiriami Seimo ir prezidento, taryboje neatstovaujama žurnalistų bendruomenė.
Siekiant depolitizavimo ir LRT savarankiškumo, liberalas siūlo sumažinti valstybės institucijų atstovavimą visuomeninio transliuotojo taryboje. Jei Seimas pritartų, prezidentas ir Seimas į LRT tarybą galėtų deleguoti ne po 4 narius, o dvigubai mažiau – po 2.
Atsisakius 2 Seimo ir 2 prezidento atstovų, į LRT tarybos sudėtį siūloma įtraukti 1 atstovą, kurį bendru sutarimu deleguotų Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Žurnalistų profesionalų asociacija bei 2 narius, kuriuos deleguotų Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų (NVO) koalicija.
„Įtraukus papildomai 3 nevyriausybinių organizacijų atstovus ir atsisakius 4, kuriuos deleguoja valstybės institucijos, tarybos daugumą sudarytų ne valdžios deleguoti nariai, jos darbas būtų objektyvesnis“, – mano S. Kairys.
Beje, tai ne pirmas liberalo bandymas Seime keisti LRT tarybos sudarymo tvarką. Šių metų balandžio pabaigoje Seimas nepalaikė jo šios idėjos, tačiau visiškai „nepalaidojo“.
Įstatymo pataisos, kuriomis buvo siekiama sumažinti LRT taryboje valstybės institucijų atstovavimą ir įtraukti į ją žurnalistų ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, grąžintos iniciatoriams tobulinti.
Kaip ELTA jau skelbė, siūlymas supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką įveikė pirmąjį balsavimą Seime – įstatymo pataisos po pateikimo sulaukė parlamentarų palaikymo.
„Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų atstovų pasiūlytas reguliavimas svarstymui į Seimo salę turėtų grįžti gruodžio 11 d. Iki tol klausimas bus svarstomas Seimo Kultūros komitete.
Žiniasklaidos bendruomenė pirmadienį pranešė pradedanti savaitę truksiančias protesto akcijas, kurias vainikuos kitą savaitę prie Seimo vyksiantis mitingas. Bendruomenė reikalauja parlamentarų atmesti su LRT vadovo atleidimo tvarkos pakeitimais susijusias įstatymo pataisas.
Savo ruožtu valdančioji „Nemuno aušros“ partija ragina žmones pasirašyti peticiją dėl visuomeninio transliuotojo vadovės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės atleidimo.
„Visuomeninis transliuotojas turi tarnauti visiems – o ne vienos ar kelių politinių grupių interesams. Todėl kviečiame jus palaikyti peticiją „Dėl LRT vadovybės atnaujinimo ir skaidrios atrankos“. Ši peticija ragina atleisti dabartinę LRT generalinę direktorę ir inicijuoti skaidrią, viešą bei konkurencingą naujo vadovo atranką“, – rašoma oficialioje partijos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
Šiuo metu įstatymas numato galimybę atleisti LRT generalinį direktorių tik tuo atveju, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių. Beje, šis balsavimas yra atviras. Taip pat LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą generaliniu direktoriumi turi pagrįsti viešuoju interesu.
