Pareigūnų ir keturračio vairuotojo „lenktynės“: bėglys išsilaikė vos kelias minutes

Kovo 27 d. apie 15.15 val., Mažeikių r., Palnosų k., nežymėtu policijos automobiliu patruliuojančių Telšių apskrities Kelių policijos skyriaus pareigūnų dėmesį atkreipė važiuojantis raudonos spalvos keturratis motociklas be valstybinio numerio ženklo. Pareigūnai, įjungę specialiuosius šviesos ir garso signalus, patikrinimui norėjo susistabdyti šią transporto priemonę, tačiau vairuotojas akistatos su jais nusprendė išvengti – nestojo. Važiuodami iš paskos garsiakalbiu pareigūnai išreiškė aiškų reikalavimą sustoti, tačiau vairuotojas to neišgirdo – teisėtų reikalavimų nevykdė bei juos ignoravo. Važiavo per pievą stengdamasis atitrūkti.

Visgi bėgliui pasprukti nepavyko. Kelias minutes trukusios gaudynės baigėsi. Paaiškėjo, kad policijos pareigūnų reikalavimo sustabdyti transporto priemonę nepaisė vyras, gimęs 1992 m. Paklaustas, kodėl policijos pareigūnams nestojo, jis atsakė, jog neatpažino policijos automobilio. Dar vėliau paaiškėjo, kad jis ne tik nepaisė reikalavimo sustoti, tačiau vairavo transporto priemonę ne tik neturėdamas teisės to daryti, bet taip pat ir techniškai netvarkingą, įstatymų nustatyta tvarka neįregistruotą bei be privalomojo civilinės atsakomybės draudimo automobilį. Beje, buvo dar ir neblaivus. Jam nustatytas lengvas – 1,32 promilės – girtumas.

Už šiuos pažeidimus vairuotojui surašyti administracinio nusižengimo protokolai pagal LR ANK 426 str. 5 d., 424 str. 4 d., 415 str. 1 ir 2 d.

Kelių policijos skyriaus pareigūnai ragina eismo dalyvius būti sąžiningais ir nesėsti prie transporto priemonės vairo apsvaigus nuo alkoholio ar neturint tam teisės. Didžiausia vertybė – saugumas, tad saugokime save ir kitus, laikykimės Kelių eismo taisyklių reikalavimų, elkimės atsakingai ir apdairiai.