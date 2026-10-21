Panevėžio rajone ginklu mosikavęs vyras – areštinėje

Antradienį, apie 15 val., 1981 metais gimusiam vyrui atliekant kasimo darbus ekskavatoriumi, nepažįstamasis iššovė iš šaunamojo ginklo vieną šūvį į orą ir grasino.
Patikrinimo metu Panevėžio rajono Kuodžių kaime, 1962 metais gimusio vyro gyvenamajame name, rastas ir paimtas pneumatinis ginklas „Optima Airtact“. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą.
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