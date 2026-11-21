Sprunkantį „Renault“ vairuotoją pareigūnai nusivijo iki pat, kaip paaiškėjo vėliau, Viktoro namų. Mikliai iššokęs iš transporto priemonės, pareigūnų akyse, Viktoras nubėgo namo ir užrakino duris.
Kai pareigūnai pateko į vidų, jis teigė, kad tik vedžiojo šunį ir tikrai nevairavo išgėręs. Nors vairavimo faktą šaltą žiemos vakarą išdavė dar nespėjęs ataušti variklis. Taip pat viską mačiusių pareigūnų liudijimai.
Teigė, kad vedžiojo šunį
Kaltinamasis teisiamojo posėdžio metu kaltu neprisipažino ir paaiškino, kad 2023 m. lapkričio 28 d. po darbų jis parėjo namo, kur pasėdėjo, buvo įsijungęs kompiuterį.
Vėliau, kai sutemo, išvedė šunį, buvo išgėręs alaus. Vedžiodamas šunį matė, kad prie ežero ant kampo stovi policija, vykdo reidą.
Vesdamas šunį namo, jau grįždamas link namų, pamatė, kad policija nuvažiavo su švyturėliais. Jo šuo nemažas, vedė šunį be antsnukio, pagalvojo, kad pareigūnai pamatė, jog šuo be antsnukio, todėl įleido šunį į voljerą, o grįždamas net nepraėjo pro savo automobilį.
Grįžo namo, užsnūdo fotelyje, o paskui tik pamatė, kad į kambarį įėjo žmona ir 4 policijos pareigūnai, kodėl jie įėjo nesuprato. Policijos pareigūnai jam liepė eiti į lauką, jis pasakė, kad neis, nes jam buvo didelis šokas.
Policininkai jam sakė, kad prieš jį panaudos jėgą, esą sulaukė smūgių ir buvo išstumtas į lauką. Nors pareigūnai sakė, kad jis vairavo mašiną, tačiau jis esą to nedarė, tik buvo namuose.
Jam pareigūnai liepė praeiti tiesia linija, paliesti nosį. Pareigūnai jam liepė duoti mašinos raktelius, bet jis jų neturėjo, nes buvo palikęs namo antrame aukšte.
Tada Viktoras sugalvojo dar vieną įvykių versiją – esą jo automobilį vairavo draugas, su kuriuo jis dirbo. Šis esą norėjo nusipirkti cigarečių, todėl nieko nesakęs sėdo prie Viktorui priklausančio automobilio vairo.
Tiesa, šios versijos kaltinamasis pareigūnams neskubėjo papasakoti tik dėl jam vienam suprantamų priežasčių.
Tą vakarą sutuoktinės namuose nebuvo, ji grįžo namo ir pamatė pareigūnus, kuriuos moteris įleido į vidų.
Po vaizdo įrašų peržiūros teisiamajame posėdyje, kaltinamasis papildomai paaiškino, kad tai, jog vaizdo įraše girdima, kad kaltinamasis pareigūnams pasako, jog „pastatė mašiną“, taip jis galėjo pasakyti, nes norėjo, kad pareigūnai jį paliktų ramybėje, nes jį per prievartą išvedė iš namų, traumavo.
Taip pat frazę „pastačiau ir atėjau“ galėjo pasakyti dėl tos pačios priežasties, nes norėjo, kad pareigūnai jį paliktų ramybėje, be to buvo tokioje būsenoje, buvo išgėręs alaus ir vaistų.
Vaizdo įraše girdimą kaltinamojo pasakymą „jūs ne vietoje stabdėt, namuose išlipau, mane sustabdėt“, kaltinamasis paaiškino tuo, jog jam darė didelį spaudimą, nes pareigūnai prašė jo išeiti į lauką iš namų, o jis tikrai nevairavo, tik vedžiojo šunį.
Matė, kaip nubėgo į namus
Viena iš reide dalyvavusių pareigūnių pasakojo, kad tą vakarą pamatė atvažiuojantį automobilį, kuris, iš jų pozicijos žiūrint nusuko į kairę. Todėl pareigūnai pradėjo važiuoti paskui automobilį ir jį atsivijo į kiemą.
Pareigūnai pamatė kaip iš automobilio išbėga vairuotojas, kuris įbėgo į namus ir užsirakino. Tą vakarą eismas nebuvo intensyvus, stebėjo visus nusukančius automobilius, kurie gali sukelti įtarimą.
Nuo automobilio nueinantis asmuo buvo ryškiai apšviestas jų tarnybinio automobilio šviesų. Kaltinamasis jų į namus neįsileido, tą padarė grįžusi namo žmona.
Tada jos kolega išsivedė kaltinamąjį iš namų. Patruliuojant su kolega stovėjo nuo sankryžos 30-50 metrų atstumu, nuo tos vietos kur nusuko automobilis į kairę.
Automobilis nusukęs į kairę buvo vienintelis tuo metu jų neprivažiavęs automobilis, kuris nusuko ir taip sukėlė įtarimų. Kai automobilis nusuko, jie su kolega sėdo į automobilį ir važiavo paskui.
Pareigūnai žinojo, jog ten kur nusuko automobilis yra akligatvis, todėl vairuotojas niekur nenuvažiuos ir jie jį pavys. Važiavo paskui automobilį, matė automobilio šviesas, kurios užgeso, dėl ko suprato, jog automobilis pastatytas, o jiems įvažiavus į kiemą, vairuotojas sparčiai praėjo pro tarnybinį automobilį 1-2 metrų atstumu.
Matė pro kurias duris asmuo įėjo, bet jų neįsileido, prašymus atidaryti duris ignoravo, dėl ko jie su kolega apėjo namą ieškodami kitų įėjimų, pro kur galėtų pasišalinti iš namų. Šiuo metu tiksliai pasakyti ką buvo apsirengęs asmuo negali, bet įvykio vakarą atsiminė, atpažino.
Kaltinamasis buvo pasislėpęs namuose. Vėliau jis labai kategoriškai neigė vairavęs, atsisakė tikrintis neblaivumą, jis nevykdė prakištai nieko, kas jam buvo sakoma, atsisakė vykdyti teisėtus policijos reikalavimus.
Teismo verdiktas
Teismas nusprendė Viktorą pripažinti kaltu dėl vairavimo išgėrus ir paskirti jam 3,5 tūkst. eurų dydžio baudą. Ją vyras įpareigotas sumokėti vos per 2 mėnesius.
Viktorui 2 metams uždrausta naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones. Iš jo konfiskuotas ir automobilis „Renault Kangoo“.
Nuosprendis per 20 dienų, nuo paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.
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