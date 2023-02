Palaikų parvežimas į Lietuvą: viskas apie veiksmus ir pagalbą netekus artimo užsienyje

Kokių veiksmų imtis netekties valandą pataria įmonės „LAST JOURNEY LTD“, teikiančios tarptautines palaikų pervežimo paslaugas, atstovė Justina.

Kokias paslaugas teikia „LAST JOURNEY LTD“?

Netekus artimojo užsienio šalyje, apima ne tik skausmas, bet ir nežinia – kur kreiptis pagalbos, kokius veiksmus atlikti toliau. Mes pasirūpiname palaikų pervežimu ir tam reikalingų dokumentų sutvarkymu. Visada dirbame suvokdami, kad kiekvienam klientui svarbus supratimas, užuojauta ir pagarba. Į mus pagalbos galima kreiptis visą parą.

Stengiamės operatyviai rasti sprendimus: esame pasiruošę atsakyti į klientų klausimus, suteikti išsamią informaciją, paaiškinti palaikų pervežimo tvarką ir pirmuosius veiksmus, kad būtų galima pradėti procesą.

„LAST JOURNEY LTD“ teikia ne tik velionio palaikų pervežimo, bet ir kremavimo, urnos su kremuotais palaikais transportavimo paslaugas.

Klientui pageidaujant, mūsų darbuotojai paruošia palaikus atsisveikinimui, padeda parinkti rūbus, karstą ar urną. Esant poreikiui, susisiekia su laidojimo namais.

Teikiame informaciją ir padedame užpildyti paraišką gauti valstybės paramą, skirtą palaikų parvežimui į Lietuvą. Parama teikiama mažas pajamas gaunantiems asmenims.

Kokiose šalyse teikia paslaugas „LAST JOURNEY LTD“?

Palaikus parvežti galime iš bet kurios pasaulio šalies. Atstumai šiuo atveju nėra svarbūs.

Mirusiojo kūną pervežame specialiu autotransportu arba lėktuvu, priklausomai nuo šalies ir kliento pageidavimų. Dažniausiai iš Europos palaikus pervežame mikroautobusu, o iš tolimesnių kraštų – lėktuvu. Mūsų kainos yra konkurencinės, o paslaugas teikiame greitai ir kokybiškai.

Įvairiose šalyse įstatymai ir palaikų pervežimo tvarka skiriasi, todėl bendradarbiaujame su kitų šalių valstybinėmis institucijomis, ambasadomis, registrais bei kitomis institucijomis, siekdami gauti naujausią informaciją apie palaikų pervežimo reikalavimus.

Ilgametė darbo patirtis ir platus partnerių tinklas leidžia nevilkinti proceso, siūlyti konkurencingas paslaugų kainas ir sklandžiai ir greitai sutvarkyti dokumentus.

Kokios informacijos reikia „LAST JOURNEY LTD“ darbuotojams pradėti procesą?

Pirmiausia turime gauti įgaliojimą, leidžiantį „LAST JOURNEY LTD“ darbuotojams atstovauti užsakovui užsienyje. Tereikia atsiųsti informaciją apie velionį/ę bei save ir mes paruošiame įgaliojimą. Taip pat turime žinoti, su kokiomis institucijomis buvo susisiekta po asmens mirties, kad galėtume sklandžiai tęsti procesą.

Gavę įgaliojimą, su užsakovu aptariame palaikų pervežimo procesą: ar artimieji norėtų velionį kremuoti ar laidoti, kokio pageidautų karsto ar urnos.

Kokius veiksmus atliekate mirus asmeniui Junginėje Karalystėje?

Norėdami suteikti visapusišką pagalbą, mūsų bendrovės darbuotojai užregistruoja asmens mirtį Jungtinėje Karalystėje ir gauna leidimą išvežti palaikus iš šalies. Mirusiojo šeimai nieko daryti nereikia.

Jei asmuo mirė ligoninėje, mirtį konstatavęs gydytojas suformuoja medicininį išrašą ir nusiunčia jį į valstybės registrą. Jei asmuo mirė namuose, būtina susisiekti su bendrosios praktikos gydytoju (General practitioner arba family doctor).

Retai, bet pasitaiko, kad kai kurios miestų savivaldybės Jungtinėje Karalystėje reikalauja, jog asmens mirtį užregistruotų šeimos nariai, o ne juridinis asmuo ar šeimos atstovas. Tokiu atveju suteikiame užsakovui visą reikiamą informaciją, kurios gali prireikti registruojant asmens mirtį.

Atkreipiame dėmesį: jei medicinos ekspertai turi atlikti kūno tyrimus, palaikų pervežimo procesas gali užtrukti, kol bus nustatyta mirties priežastis ir aplinkybės. Kol laukiame medicinos ekspertų išvadų, mūsų darbuotojai palaiko ryšius su tyrimus atliekančia įstaiga ir informuoja užsakovą apie tyrimų eigą.

Sutvarkę dokumentus ir gavę informaciją kada galima išvežti palaikus į Lietuvą, informuojame užsakovą. Patariame susisiekti su laidojimo namais Lietuvoje ir rezervuoti šarvojimo salę.

Be to, Jungtinėje Karalystėje teikiama paslauga „Tell Us Once“, kai vienu metu išsiunčiamas pranešimas apie asmens mirtį valstybinėms institucijoms ir organizacijoms.„LAST JOURNEY LTD“ darbuotojai suteikia informaciją apie šią paslaugą ir padedaužpildyti anketą.

Kiek trunka palaikų pervežimas?

Kiekviena situacija unikali, todėl sunku nustatyti kiek truks procesas. Palaikų pervežimo trukmę dažnai lemia tai, kaip greitai pavyksta sutvarkyti dokumentus. Jungtinėje Karalystėje kai kurios miestų savivaldybės yra nustačiusios skirtingus reikalavimus, jie lemia dokumentų tvarkymo trukmę.

Proceso trukmė priklauso ir nuo to, ar bus atliekamas skrodimas ir tyrimai, siekiantnustatyti mirties priežastį.

Jei skrodimo metu nepavyksta nustatyti tikslios mirties priežasties, gali prireikti papildomų organų tyrimų. Tokiu atveju, medicinos ekspertai išima mirusiojo organą tyrimams, o mirusiojo šeima turi priimti sprendimą ar laukti, kol gaus galutines išvadas, ar laidoti velionį be organo.

Palaikų parvežimas gali trukti nuo dviejų savaičių iki pusantro mėnesio.

Ar Lietuva skiria paramą palaikams parvežti iš užsienio?

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skiria laidojimo pašalpą užsienyje mirusių ar žuvusių Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į gimtinę.

Paramą gali gauti su mirusiu žmogumi kartu gyvenęs asmuo ar kas nors iš artimiausių šeimos narių. Jei tokių artimųjų velionis neturėjo, palaikus pervežti gali tolimesni giminaičiai: pusbrolis, pusseserė, dėdė, teta, sūnėnas, ar dukterėčia.

Asmenys, susiję su velioniu svainystės santykiais – posūnis, podukra, patėvis, pamotė, uošvė, uošvis, žentas, marti – taip pat turi teisę pervežti velionio kūną bei gauti paramą.

Parama gali siekti €2646, tačiau mėnesio pajamos neturi viršyti €471. (2023 metųduomenimis. Parama kiekvienais metas kinta, nes priklauso nuo bazinių socialinių išmokų dydžių).

Daugiau informacijos apie paramą galima rasti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje.

„LAST JOURNEY LTD“ padės Jums, netekus artimojo užsienyje

„LAST JOURNEY LTD“ teikia tarptautines palaikų pervežimo paslaugas ir žino su kokiais sunkumais tenka susidurti, kai reikia pargabenti palaikus iš vienos ar kitos šalies. Todėl siūlome pasitikėti profesionalais, nes turime daugiametės patirties, galime suteikti reikiamą pagalbą ir perimame iš artimųjų visus pargabenimo rūpesčius.

Jei pageidaujate daugiau informacijos, prašome kreiptis:

Tel: +447383311006

Tel: +447307723777

Tel: +37064435544El.

paštas: [email protected]

Svetainė internete: https://last-journey.eu/

Last Journey LTD555 Lincoln Road, Peterborough,PE1 2PB, UK