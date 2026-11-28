Bylos duomenimis, kaltinamoji Justė 2024 m. rugsėjo 30 d., apie 21 val., vairavo automobilį „Mercedes–Benz“.
Moteris, kuri tuo metu vežėsi 3 mažamečius vaikus, važiuodama šalutiniu keliu nedavė kelio prie sankryžos pagrindiniu keliu atvažiuojančiam mopedo vairuotojui.
Motorolerio vairuotojas patyrė daugybinius kaulų ir kaukolės lūžius. Jam į smegenis išsiliejo kraujas. Tačiau medikams pavyko išgelbėti vyro gyvybę.
Kaltę pripažino
Kaltinamoji teisiamojo posėdžio metu kaltę dėl jai inkriminuojamo nusikaltimo pripažino, nuoširdžiai gailėjosi, atsiprašė nukentėjusiojo dėl to, kas nutiko.
Justė paaiškino, kad po 20 val. kirto sankryžą iš šalutinio kelio ir nepastebėjo motorolerio. Tuo momentu jai nebuvo net galimybės pristabdyti, ta atkarpa buvo neapšviesta, o motorolerio vairuotojas buvo tamsiai apsirengęs.
Vairuotojo pažymėjimą ji turi, vairuoja apie 18 m. ir tai jai pirmas įvykis. Įvykio vietoje šalutinė gatvė ir pati aikštė yra apšviesta, tačiau pagrindinė gatvė ties ta sankryža – neapšviesta, o nukentėjusysis atvažiavo jai iš dešinės pusės.
Susidūrimas įvyko antroje eismo juostoje su nukentėjusiojo vairuojamu motoroleriu, kai šis priekiu atsitrenkė į jos automobilį. Motorolerio vairuotojas buvo su šalmu, bet po susidūrimo šis nukrito labai toli.
Po įvykio, išlipusi iš automobilio, iš karto puolė prie nukentėjusiojo, kuris susidūrimo metu perskrido per automobilio kapotą ir atsidūrė kairėje pusėje. Ant nukentėjusiojo nesimatė akivaizdžių sužalojimų, ji iš karto kvietė greitąją medicinos pagalbą, kur jai davė nurodymus neleisti nukentėjusiajam keltis.
Atvykus greitajai pagalbai, vairuotojui iš burnos truputį pradėjo bėgti kraujas, o daugiau akivaizdžių kraujo dėmių nebuvo. Pagalbą kvietė ji, įvykio vietoje buvo daug pašalinių žmonių, bet pažįstamų nematė.
Po įvykio jai teko bendrauti su nukentėjusiuoju, ji pastarajam skambino paklausti, ar reikalinga pagalba kažkur pastarąjį nuvežti, o pinigų nesiūlė.
Moteris pridūrė, kad jai labai reikalingas vairuotojo pažymėjimas, kadangi ji gyvena užmiestyje, dirba dviejuose darbuose, turi tris mažamečius vaikus.
Moteris pridūrė, kad į teismą yra atvykęs jos brolis, su kuriuo bendrauti jie turi mažai galimybės, kadangi pastarasis gyvena užsienyje, tačiau telefonu susiskambina beveik kiekvieną dieną.
Brolis atvažiavo, nes ja pasitiki, todėl ji prašo bylą nutraukti pagal laidavimą. Ji neturi galimybės atlyginti žalos nukentėjusiajam, kadangi viena augina tris mažamečius vaikus.
Justė pridūrė, kad susitarimo su draudimu sąlygos nebuvo pažeistos: įvykio metu buvo blaivi, jos automobilis draustas, įmoka sumokėta – draudimo kompanija į ją net nesikreipė, o ji draudimui pranešė apie įvykusį įvykį.
Asmeniškai nežino, ar nukentėjusysis kontaktavo su draudimo kompanija. Po įvykio buvo priėjusių nukentėjusiojo draugų, kurie sukėlė motorolerio detales ant tralo. Nežino, kas aplink vaikščiojo ir apžiūrinėjo transporto priemones iki atvažiuojant policijai, nes ji visą laiką buvo automobilio kairėje prie nukentėjusiojo, o be to, dar jos vaikai sėdėjo automobilio gale, todėl tuo metu jai buvo aktualu nukentėjusysis ir jos vaikai, kurie buvo labai išsigandę.
Nukentėjusiojo pasakojimas
Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis pasakojo, kad 2024 m. rugsėjo 30 d., apie 20.30 val., jis iš savo namų mopedu išvažiavo į parduotuvę.
Važiavo vienas, buvo užsidėjęs šalmą, dėvėjo akinius. Tokio tipo transporto priemones (mopedus) teisę vairuoti turi jau 5-erius metus. Visą laiką važiavo leistinu greičiu.
Tikino, kad visada taip važiuoja, niekada nelekia greičiau ir neviršija leistino greičio. Atsimena, kad tą vakarą oro sąlygos buvo geros, gal kažkiek buvo šlapia kelio danga, tačiau tai neblogino eismo sąlygų, jam atrodo nelijo.
Lauke jau buvo tamsu, tačiau gatvė buvo apšviesta, todėl matomumas buvo geras. Važiavo su įjungtomis šviesomis (jos pas jį mopede įsijungia automatiškai). Jo mopedas techniškai tvarkingas, su atšvaitais.
Pamena, kad važiuojant miesto centre, pagrindine gatve, nepasakys, iš kurios tiksliai šalutinės gatvelės pajuto smūgį į kairįjį savo šoną. Į jį atsitrenkė automobilis: „Staiga pajaučiau smūgį, o atsibudau tik ligoninėje“.
Kaip dabar jau žino, jį vairavo moteris, kurios jis nepažįsta.
Jis neatsimena, kad prieš tai būtų pastebėjęs atvažiuojantį automobilį iš šalutinės gatvės. Gal nepamena, nes eismo įvykio metu jam buvo stipriai sutrenkta galva. Jis nesupranta, kaip automobilio vairuotoja jo nepastebėjo.
Kas vyko iškart po eismo įvykio vyras nepamena, nes iškart neteko sąmonės. Atsimena tik, kad atsibudo ligoninėje.
Teismo sprendimas
Teismas nusprendė Justę atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės dėl sukelto eismo įvykio ir perduoti brolio atsakomybėn pagal laidavimą be užstato 1 metams ir baudžiamąją bylą nutraukti.
Moteris įpareigotas sumokėti 500 eurų įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Nukentėjusiojo civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkinti iš dalies ir iš draudimo bendrovės vyro naudai priteisti 8 912 eurų neturtinei žalai atlyginti.
Tiesa, moteris turės iš savo kišenės sumokėti 1,1 tūkst. eurų išlaidų, susidariusių dėl nukentėjusiam suteiktų teisinių įgalioto atstovo paslaugų.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos galėjo būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per nuosprendį priėmusio Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.
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