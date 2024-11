Paaiškino, kodėl į Lietuvą ėmė skristi balionai su kontrabanda: „Ne iš gero gyvenimo“

Be to Seimas priėmė pataisas, leidžiančias pareigūnams su šaunamaisiais ginklais numušti meteorologinius balionus, dronus ir kitus skraidančius objektus.

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Per paskutines tris savaites iš Baltarusijos atskrendančių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis pasieniečiai užfiksavo ir nutupdė vos du. Visgi, ramybės laikotarpis, gali būti, kad baigėsi. Pasieniečiams pavyko nutupdyti krūvas kontrabandinių cigarečių.

„Fiksuota 14 balionų, visi jie dabar yra pasieniečių sandėliuose. Ir sulaikyta taip pat apie 25 tūkstančius pakelių cigarečių iš Baltarusijos atskraidintų“, – sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis.

Negana to, pasieniečiams pavyko sulaikyti ir 5 įtariamus asmenis, galimai susijusius su kontrabandos gabenimu ir organizavimu. Visi jie Lietuvos piliečiai.

„Gabeno. Galbūt susiję ten vienais ar kitais ryšiais. Pradėtas yra ikiteisminis tyrimas, kelios administracinės teisenos ir aiškinamasi dabar ten kiekvieno konkretus vaidmuo“, – kalbėjo G. Mišutis.

Kaip fiksuoja pasieniečiai, per šiuos metus į Lietuvą iš Baltarusijos iš viso atskrido maždaug 500 meteorologinių balionų. Visi jie gabeno tik kontrabandines cigaretes.

Iš visų Lietuvos teritorijoje užfiksuotų balionų, pareigūnams pavyko nuleisti ir perimti 140.

Į taikomus veiksmus kai kurie žiūri skeptiškai

Kašto apsaugos ministras teigia, kad kontrabandininkai į Lietuvą įskraidina vis mažiau balionų, nes visos taikomos prevencinės priemonės pasiteisino.

„Taikom, aišku, kriminalines žvalgybos priemones, tai yra tiesiog ieškom tų, kurie užsiima tuo ir juos susemiam, taikom technines kai kurias priemones. Taip pat esam pasirengę apsaugot mūsų civilinę aviaciją“, – tikino Krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas.

Visgi, ne visiems tokios priemonės atrodo teisingos. Dainius Gaižauskas žodžių į vatą nevynioja.

„Netikėliams tokia problema nesusitvarkyt tai taip, galbūt ir problema“, – pareiškė valstietis Dainius Gaižauskas.

Tikina, kad Kasčiūnas ir Vidaus reikalų ministrė (Agnė Bilotaitė, aut. past.) per ketverius metus nepadarė pakankamai, kad užtikrintų šalies gyventojų saugumą.

„Problema neišsispręsta, tai yra neįgalumo pavyzdys. Ir klijuoti absoliučiai kiekvienam dabar jų pasisakyme būtent šią problemą. Jie balionų nenumuša. Apie kokias mes galim oro gynybos sistemas kalbėti?“ – klausė D. Gaižauskas.

Kontrabanda pasienyje su Baltarusija

Seimas priėmė pataisas, leidžiančias pareigūnams numušti meteorologinius balionus, dronus ir kitus skraidančius objektus. Pasitelkti šaunamuosius ginklus numušant balionus galės visų institucijų pareigūnai, tarnyboje naudojantys ginklus.

„Tai iš esmės tokia teisė, pagal mūsų teisinę sistemą, jinai yra būtina. Prieš naudojant ginklą pareigūnas turi žinoti, tarkim, kad jisai tą ginklą naudoja laikantis teisės aktų reikalavimų“, – teigė Vidaus reikalų viceministras Vitalijus Dmitrijevas.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas antrina krašto apsaugos ministrui ir teigia, kad kontrabandinių balionų atsiradimą paskatino fizinio barjero su Baltarusija statybos ir pasienio punktų uždarymas.

„Tai, kad kontrabandininkai pradėjo naudot balionus, tai jie čia ne iš gero gyvenimo juos pradėjo naudot. Jie ieško išeičių pasikeitusioje, per porą metų čia paskutinių ypač, situacijoje“, – kalbėjo G. Mišutis.

Sulaikomos į Lietuvą gabenamos kontrabandos skaičiai per pastaruosius metus krito kone perpus. Pareigūnai teigia, kad didžiausią įtaką tam padarė saugumo stiprinimas pasienyje su Baltarusija. Per šiuos metus pareigūnai sulaikė virš milijono kontrabandinių cigarečių pakelių. Per tą patį laikotarpį pernai sulaikyta kone 2,5 milijono cigarečių pakelių.

Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.