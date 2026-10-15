Oficialu: karo padėties metu valdžios apsaugą turės užtikrinti Lietuvos kariuomenės vadas

Tai nustatė Seimas, ketvirtadienį priėmęs Karo padėties įstatymų pataisas. Šią Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyvą palaikė 102 Seimo nariai.
Karo padėties metu valdžios apsaugą turės užtikrinti Lietuvos kariuomenės vadas
Jei parlamentarai, Vyriausybė, šalies vadovas neturėtų galimybės dirbti, susirinkti, posėdžiauti savo institucijų pastatuose, Lietuvos kariuomenės vadas taip pat turėtų užtikrinti jiems laikinai dirbti paskirtų darbo vietų apsaugą ir ginkluotą gynybą.
Šiuo metu įstatyme nėra tiesioginio įpareigojimo ginkluotųjų pajėgų vadui įvedus karo padėtį užtikrinti valdžios institucijų apsaugą.
Seimas taip pat palaikė J. Oleko inicijuotas Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo pataisas, kuriomis gyvybiškai svarbioms valstybės funkcijoms priskyrė valstybės gynybą bei trijų pagrindinių valdžios institucijų – prezidento, Seimo ir Vyriausybės veiklą.
Naujos įstatymo nuostatos numato, kad gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančios institucijos valstybines mobilizacines užduotis atliks iš joms biudžeto patvirtinimo įstatyme numatytų asignavimų.
Šiuo metu gyvybiškai svarbios valstybės funkcijos nustatomos ir detalizuojamos poįstatyminiu lygmeniu – Vyriausybės nutarimu.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.