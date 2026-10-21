Nužudymu kaltinamas pasienietis teisme prašo išteisinimo – teigia vykdęs pareigą

„Nepadariau nusikalstamos veikos nei sąmoningai, nei netyčia. Savo pareigą vykdžiau“, – teisme sakė K. Ilgevičius.
Nužudymu kaltinamas pasienietis Karolis Ilgevičius teisme: vykdžiau savo pareigą
Pasienietis paprašė teismo jį išteisinti.
„Šoviau siekdamas apsaugoti kitų žmonių gyvybę ir sveikatą bei sustabdyti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, kuris nepakluso teisėtiems reikalavimams sustoti, važiavo į mane ir, didindamas greitį, pavojingai važiavo vietovės, apgyvendintos žmonių, link“, – paskutiniame žodyje sakė apkaltintas pareigūnas.
Kaip rašė BNS, kaltinamojo advokatas Vidas Vilkas savo baigiamojoje kalboje prašė teismo kreiptis į Konstitucinį Teismą, nes, jo manymu, Sienos ir jos apsaugos įstatymas prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. Pagal minėtą įstatymą pareigūnas gali panaudoti ginklą prieš vairuotoją tik tada, kai kyla pavojus pareigūno ar kitų asmenų gyvybei, bet ne sveikatai.
Apygardos teismui nusprendus netenkinti šio prašymo, advokatas tokiu atveju prašė bylą nutraukti.
Kaip skelbė BNS, prokuroras Darius Šneideris savo baigiamojoje kalboje pasiūlė kaltinamajam skirti dviejų metų laisvės apribojimą be intensyvios priežiūros.
Taip pat pasiūlyta įpareigoti atlyginti turtinę žalą ir į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą sumokėti 2,5 tūkst. eurų.
Už nužudymą Baudžiamajame kodekse numatytas laisvės atėmimas nuo septynerių iki 15 metų, tačiau, kaltintojo manymu, įkalinimas šiuo atveju nebūtų teisinga bausmė.
Buvusi žuvusiojo A. Aleksiuko žmona Veslava Aleksiukienė teismo prašė priteisti 50 tūkst. eurų jai ir po 70 tūkst. eurų dviem nepilnamečiams vaikams. Trečiasis, jau suaugęs, sūnus Robertas Aleksiukas taip pat prašo priteisti jam 70 tūkst. eurų neturtinės žalos. Taip pat V. Aleksiukienė nori, kad valstybė atlygintų 10 tūkst. eurų už paminklą A. Aleksiukui ir jo kapo sutvarkymą.
Žuvęs A. Aleksiukas anksčiau buvo teistas už kontrabandą, pasipriešinimą pareigūnams, neteisėtą disponavimą akcizinėmis prekėmis ir kitus nusikaltimus.
Kaip skelbė BNS, 2024-ųjų birželio 1-osios vakarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai gavo Padvarionių užkardos budėtojo pranešimą apie dronų su ryšuliais įskridimą į Lietuvos teritoriją.
Pasieniečiai pradėjo vykdyti jų paiešką ir neilgai trukus pastebėjo keliu važiuojantį automobilį „VW Passat“. Jo vairuotojas nepakluso reikalavimams sustoti. Bėglys važiavo, ignoruodamas jį persekiojančio pareigūnų tarnybinio automobilio garsinius ir šviesos signalus, reikalavimus sustoti bei jo kelyje stovintį ginkluotą pasienietį. Pastarasis šovė į bėglio automobilio ratą, tačiau kulka pataikė į vairuotoją. Šūvis buvo mirtinas.
Paaiškėjo, kad automobilis buvo prikrautas dėžių su kontrabandinėmis cigaretėmis.
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