Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Nuo lapkričio laukia pokyčiai dėl vaikų dantų gydymo – štai ką turi žinoti tėvai

2026-10-25 17:30 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-10-25 17:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Gera žinia šeimoms, kurios laukia jų vaikams reikalingo ortodontinio gydymo. Siekdama pagerinti vaikams reikalingų ortodontinių paslaugų prieinamumą, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) patikslino jų teikimo ir apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) tvarką. Pirmieji pokyčiai laukia jau nuo lapkričio 1 dienos.

Gera žinia šeimoms, kurios laukia jų vaikams reikalingo ortodontinio gydymo. Siekdama pagerinti vaikams reikalingų ortodontinių paslaugų prieinamumą, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) patikslino jų teikimo ir apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) tvarką. Pirmieji pokyčiai laukia jau nuo lapkričio 1 dienos.

REKLAMA
0

Lietuvoje esant katastrofiškoms eilėms pas gydytojus ortodontus, kai paslaugų tenka laukti net ir 5 metus, ministerijė ėmėsi situaciją turinčių padėti spręsti pokyčių. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo lapkričio aiškiau apibrėžiama, kokias paslaugas gali teikti gydytojai odontologai ir gydytojai ortodontai, numatomas papildomas šių paslaugų finansavimas. Tikimasi, kad šie pokyčiai padės spręsti laukimo eilių problematiką ir paskatins daugiau gydymo įstaigų teikti ortodontines paslaugas.

REKLAMA
REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Odontologijos paslaugos

„Puikiai suprantu tėvų nerimą ir nusivylimą, kai vaikui reikalingos ortodonto konsultacijos ar gydymo tenka laukti mėnesiais ar net kelerius metus. Kartu su ministerijos specialistais padarėme tai, ką šiuo metu buvo įmanoma padaryti greičiausiai – nustatėme aiškią paslaugų tvarką, numatėme papildomą finansavimą ir atvėrėme kelią pirminės grandies specialistams prisiimti dalį krūvio.

REKLAMA

Eilės pas šiuo gydytojus – keli metai: Kukuraitis skelbia apie pokyčius (BNS nuotr.) (tv3.lt koliažas)

Tai realus žingsnis, kuris padės gydymo įstaigoms geriau planuoti darbą, o šeimoms suteiks daugiau galimybių paslaugas gauti greičiau“, – yra aiškinęs sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.

Gydytojai odontologai, turintys atitinkamų kompetencijų, teikdami pirminės odontologinės priežiūros paslaugas ir iki šiol galėjo diagnozuoti bei gydyti tam tikras vaikų sąkandžio anomalijas išimamais intraoraliniais ortodontiniais aparatais bei taikyti profilaktinius aparatus. Tačiau šioms paslaugoms trūko atskiro finansavimo ir detalių reikalavimų, todėl praktikoje kildavo neaiškumų, kokios paslaugos priklauso pacientams ir kaip už jas atsiskaitoma.

REKLAMA
REKLAMA

Tikisi, kad įsijungs daugiau įstaigų

Kaip nurodoma, esminis pokytis sprendžiant situaciją pirminės odontologinės priežiūros paslaugų srityje – nustatytas papildomas apmokėjimas ne tik už pačius ortodontinius aparatus, bet ir už jų priežiūrą, pavyzdžiui, fiksavimą ar koregavimą.

Iki šiol už aparatų priežiūrą nebuvo atsiskaitoma atskirai, todėl pirminės sveikatos priežiūros įstaigos vangiai jungdavosi prie šių paslaugų teikimo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tikimasi, kad naujasis finansavimas paskatins teikti daugiau profilaktinių paslaugų, padės anksčiau koreguoti sąkandžio problemas ir padės išvengti sudėtingesnio bei brangesnio ortodontinio gydymo ateityje.

Pasak ministerijos, aiškesnis paslaugų finansavimo mechanizmas taip pat leis gydymo įstaigoms geriau planuoti specialistų darbą bei finansinius išteklius. Įstaigos, norinčios teikti šias paslaugas, turės sudaryti sutartį su Valstybine ligonių kasa (VLK) dėl profilaktinių ir gydomųjų ortodontinių aparatų, o teikiant antrinio lygio paslaugas – ir dėl gydytojo ortodonto bei antrinio lygio gydytojo odontologo konsultacijų. Tikimasi, tai padės nuosekliai paskirstyti pacientų srautus ir sumažinti perteklinį krūvį gydytojams ortodontams.

REKLAMA

Nauja tvarka įsigalios dviem etapais

Naujoji tvarka bus įgyvendinama etapais: pirminio lygio odontologinės priežiūros įstaigoms, turinčioms sutartį su VLK, ji bus taikoma nuo 2026 m. lapkričio 1 d., o antrinio lygio paslaugas teikiančioms įstaigoms – nuo 2027 m. balandžio 1 dienos.

Siekiant, kad įstaigos spėtų pasirengti, numatytas pereinamasis laikotarpis pirminiam lygiui. Iki 2030 m. sausio 1 d. sąkandžio anomalijų gydymą išimamais aparatais privalės teikti tik tos pirminės įstaigos, kuriose jau dirba reikiamas kompetencijas turintys gydytojai odontologai, baigę atitinkamas studijas arba išklausę specialius universitetinius mokymus.

REKLAMA

Kitos įstaigos šiuo laikotarpiu galės įvertinti specialistų poreikį ir pasirengti, o nuo 2030 m. sausio 1 d. šių paslaugų teikimą turės užtikrinti visos pirminės odontologinės priežiūros įstaigos.

Tikimasi, kad aiškesnis paslaugų finansavimo mechanizmas sudarys gydymo įstaigoms daugiau paskatų ir galimybių teikti ortodontines paslaugas. Ilgainiui tai turėtų didinti šių paslaugų prieinamumą vaikams ir trumpinti laukimo eiles.

Be kita ko, čia galite susipažinti ir su daugiau naujovių sveikatos srityje, kurios įsigalioja nuo lapkričio 1 d.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Nuo lapkričio 1-osios – svarbūs pokyčiai pacientams: įsigalios ne viena naujovė (nuotr ELTA) (nuotr. Josvydo Elinsko)
Nuo lapkričio 1-osios – svarbūs pokyčiai pacientams: įsigalios ne viena naujovė (14)
Įspėja dėl sveikatos reformos pasekmių: pacientams eilės gali dar ilgėti, gydymas vėluoti Andrius Ufartas/ELTA
Įspėja dėl sveikatos reformos pasekmių: pacientams eilės gali dar ilgėti, gydymas vėluoti (15)

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų