Nuo lapkričio laukia pokyčiai dėl vaikų dantų gydymo – štai ką turi žinoti tėvai

Lietuvoje esant katastrofiškoms eilėms pas gydytojus ortodontus, kai paslaugų tenka laukti net ir 5 metus, ministerijė ėmėsi situaciją turinčių padėti spręsti pokyčių.
Nuo lapkričio aiškiau apibrėžiama, kokias paslaugas gali teikti gydytojai odontologai ir gydytojai ortodontai, numatomas papildomas šių paslaugų finansavimas. Tikimasi, kad šie pokyčiai padės spręsti laukimo eilių problematiką ir paskatins daugiau gydymo įstaigų teikti ortodontines paslaugas.
„Puikiai suprantu tėvų nerimą ir nusivylimą, kai vaikui reikalingos ortodonto konsultacijos ar gydymo tenka laukti mėnesiais ar net kelerius metus. Kartu su ministerijos specialistais padarėme tai, ką šiuo metu buvo įmanoma padaryti greičiausiai – nustatėme aiškią paslaugų tvarką, numatėme papildomą finansavimą ir atvėrėme kelią pirminės grandies specialistams prisiimti dalį krūvio.
Tai realus žingsnis, kuris padės gydymo įstaigoms geriau planuoti darbą, o šeimoms suteiks daugiau galimybių paslaugas gauti greičiau“, – yra aiškinęs sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Gydytojai odontologai, turintys atitinkamų kompetencijų, teikdami pirminės odontologinės priežiūros paslaugas ir iki šiol galėjo diagnozuoti bei gydyti tam tikras vaikų sąkandžio anomalijas išimamais intraoraliniais ortodontiniais aparatais bei taikyti profilaktinius aparatus. Tačiau šioms paslaugoms trūko atskiro finansavimo ir detalių reikalavimų, todėl praktikoje kildavo neaiškumų, kokios paslaugos priklauso pacientams ir kaip už jas atsiskaitoma.
Tikisi, kad įsijungs daugiau įstaigų
Kaip nurodoma, esminis pokytis sprendžiant situaciją pirminės odontologinės priežiūros paslaugų srityje – nustatytas papildomas apmokėjimas ne tik už pačius ortodontinius aparatus, bet ir už jų priežiūrą, pavyzdžiui, fiksavimą ar koregavimą.
Iki šiol už aparatų priežiūrą nebuvo atsiskaitoma atskirai, todėl pirminės sveikatos priežiūros įstaigos vangiai jungdavosi prie šių paslaugų teikimo.
Tikimasi, kad naujasis finansavimas paskatins teikti daugiau profilaktinių paslaugų, padės anksčiau koreguoti sąkandžio problemas ir padės išvengti sudėtingesnio bei brangesnio ortodontinio gydymo ateityje.
Pasak ministerijos, aiškesnis paslaugų finansavimo mechanizmas taip pat leis gydymo įstaigoms geriau planuoti specialistų darbą bei finansinius išteklius. Įstaigos, norinčios teikti šias paslaugas, turės sudaryti sutartį su Valstybine ligonių kasa (VLK) dėl profilaktinių ir gydomųjų ortodontinių aparatų, o teikiant antrinio lygio paslaugas – ir dėl gydytojo ortodonto bei antrinio lygio gydytojo odontologo konsultacijų. Tikimasi, tai padės nuosekliai paskirstyti pacientų srautus ir sumažinti perteklinį krūvį gydytojams ortodontams.
Nauja tvarka įsigalios dviem etapais
Naujoji tvarka bus įgyvendinama etapais: pirminio lygio odontologinės priežiūros įstaigoms, turinčioms sutartį su VLK, ji bus taikoma nuo 2026 m. lapkričio 1 d., o antrinio lygio paslaugas teikiančioms įstaigoms – nuo 2027 m. balandžio 1 dienos.
Siekiant, kad įstaigos spėtų pasirengti, numatytas pereinamasis laikotarpis pirminiam lygiui. Iki 2030 m. sausio 1 d. sąkandžio anomalijų gydymą išimamais aparatais privalės teikti tik tos pirminės įstaigos, kuriose jau dirba reikiamas kompetencijas turintys gydytojai odontologai, baigę atitinkamas studijas arba išklausę specialius universitetinius mokymus.
Kitos įstaigos šiuo laikotarpiu galės įvertinti specialistų poreikį ir pasirengti, o nuo 2030 m. sausio 1 d. šių paslaugų teikimą turės užtikrinti visos pirminės odontologinės priežiūros įstaigos.
Tikimasi, kad aiškesnis paslaugų finansavimo mechanizmas sudarys gydymo įstaigoms daugiau paskatų ir galimybių teikti ortodontines paslaugas. Ilgainiui tai turėtų didinti šių paslaugų prieinamumą vaikams ir trumpinti laukimo eiles.
Be kita ko, čia galite susipažinti ir su daugiau naujovių sveikatos srityje, kurios įsigalioja nuo lapkričio 1 d.
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