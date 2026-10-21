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TV3 naujienos > Lietuva

Nuo lapkričio 1 d. keičiasi šių sveikatos pažymų tvarka: kai kuriems galios perpus trumpiau

2026-10-21 10:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-21 10:33
Pridėkite kaip šaltinį Google

Iki šiol tam, kad galiotų Mokinio sveikatos pažymėjimas, profilaktiškai patikrinti vaiko sveikatą užtekdavo kartą per metus. Tačiau nuo lapkričio 1 dienos laukia pokyčiai – nuo šiol, jei vaiko dantys bus sugedę, tą daryti teks dažniau.

Poliklinika (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
GALERIJA (7)

Iki šiol tam, kad galiotų Mokinio sveikatos pažymėjimas, profilaktiškai patikrinti vaiko sveikatą užtekdavo kartą per metus. Tačiau nuo lapkričio 1 dienos laukia pokyčiai – nuo šiol, jei vaiko dantys bus sugedę, tą daryti teks dažniau.

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Visi vaikai iki 18 metų ir vyresni mokiniai, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas mokyklose ir darželiuose, kartą per metus turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Tai atlikus išduodamas elektroninis Mokinio sveikatos pažymėjimas.

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Nuo lapkričio mėnesio – pokyčiai dėl pažymėjimo galiojimo

Kaip pranešė Valstybinė ligonių kasa (VLK) primena, kad nuo šių metų lapkričio 1 d. laukia svarbus pokytis – keisis Mokinio sveikatos pažymėjimų galiojimo tvarka. Nuo šios datos išduodamų pažymėjimų galiojimo trukmė kai kuriais atvejais gali būti trumpesnė nei vieneri metai. 

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Iki lapkričio 1 d. išduoti sveikatos pažymėjimai galios pagal dabartinę tvarką – vienerius metus nuo jų išdavimo dienos.

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Tačiau jei profilaktiškai apžiūrint vaiko dantis bus nustatyta, kad jo dantys yra sveiki, sveikatos pažymėjimas, kaip ir iki šiol, galios vienerius metus.

Vis tik jei bus nustatyta, kad vaiko dantys pažeisti ėduonies ir juos reikia gydyti, pažyma galios tik šešis mėnesius nuo pažymos užpildymo dienos.

Kur pasitikrinti, kiek galioja pažyma?

Vaiko Mokinio sveikatos pažymėjimas yra elektroninis, todėl popierinio dokumento į darželį ar mokyklą nešti nereikia.

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Tėvai pažymėjimo informaciją ir galiojimo datas gali matyti prisijungę prie vaiko paskyros E. sveikatos sistemoje.

Bendrąją vaiko sveikatos būklę įvertina šeimos arba vaikų ligų gydytojas, o dantų ir žandikaulių būklę – odontologas arba burnos higienistas.

Teigiama, kad tokia tvarka skatins reguliariau rūpintis vaikų burnos sveikata. VLK duomenimis, pernai vaikams gydymo įstaigose iš viso buvo suteikta daugiau nei 400 tūkst. burnos sveikatos profilaktikos paslaugų. Joms apmokėti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo buvo skirta 2,6 mln. eurų.

Be kita ko, čia galite susipažinti ir su daugiau naujovių sveikatos srityje, kurios įsigalioja nuo lapkričio 1 d.

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