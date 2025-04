NKC ragina gyventojus tapti kraujo donorais: labiausiai trūksta 0-, A- grupių

„Prasidėjus didžiosioms metų šventėms, įprastai gerokai sumažėja kraujo donorų aktyvumas ir surenkamo kraujo kiekis, nors kraujo komponentų poreikis šalies ligoninėse nemažėja ir išlieka toks pat. Tad NKC kviečia šalies gyventojus nelikti abejingais: artėjant Šv. Velykoms ir iškart po jų prasidėjus moksleivių atostogoms, kai populiaru vykti į poilsines keliones, gyventojai raginami nepamiršti neatlygintinos kraujo donorystės svarbos“, – dėstoma pranešime.

„Žmonės planuoja keliones, laiką leidžia su šeima, tad apie kraujo donorystę pamiršta. Ligoninėms kraujo reikia kasdien, nepriklausomai nuo švenčių ir kitų įvykių. Taigi, dar prieš pradedant leisti laiką su artimaisiais, kviečiu nepamiršti kraujo donorystės svarbos. Jei tik turite galimybę, apsilankykite artimiausiame kraujo donorystės centre. Kraujo donorystė – labai kilnus darbas, nes paaukotas kraujas yra gyvybiškai svarbus ligoninių pacientams ir leidžia padėti net trims pacientams“, – sako NKC direktorius Daumantas Gutauskas.

NKC primena, kad kraują aukoti gali visi šalies gyventojai nuo 18 iki 65 metų: vyrai per metus gali duoti kraujo šešis kartus, moterys – keturis. Tiesa, gali būti taikomi tam tikri apribojimai dėl sveikatos būklės ar neseniai įvykusios operacijos.

Be to, svarbu nepamiršti, kad duodant kraujo, būtina būti sveiku – kraujo donorais negali būti žmonės, sirgę ar sergantys onkologinėmis ligomis, hepatitu B ir C, sifiliu, žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV), taip pat kita sunkia lėtine ar pasikartojančia kraujotakos ar imuninės sistemos liga.