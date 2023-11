Nepadėjo ir Šventasis Raštas: Seimas panaikino Gražulio neliečiamybę

Seimo nutarimo projekte numatyta sutikti, kad Seimo narys P. Gražulis būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, suimtas ar būtų kitaip suvaržyta jo laisvė.

Tam, kad nutarimas dėl parlamentaro teisinės neliečiamybės panaikinimo būtų priimtas, už jį turi balsuoti ne mažiau kaip 71 Seimo narys.

Už nutarimą, kuriuo Seimas sutinka, kad P. Gražulis būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, suimtas ar būtų kitaip suvaržyta jo laisvė, ketvirtadienį balsavo 83 Seimo nariai. Balsavusių prieš ar susilaikiusių nebuvo.

Už neliečiamybės panaikinimą pasisakė konservatorė Rasa Petrauskienė.

„Kviečiu visus pamąstyti apie neliečiamybės naikinimą visiems Seimo nariams. Tai sugalvota ne dėl to, kad Seimo narys ramia sąžine darytų nusikaltimus ir po to žiūrėtų teisėsaugai į akis. Seimo narys atėjo dirbti Lietuvos žmonėms, o nenusikalsti. Jei Gražulis jaučiasi teisus prieš įstatymą, tai jam nėra reikalo slėptis už neliečiamybės“, - teigė Seimo narė.

Kaip paskutine gynybos priemone P. Gražulis naudojosi Šventuoju Raštu.

„Tai yra paskutinė stadija, priėmimas, numatyta keturi už, keturi prieš, bet aš pasiruošiau ir noriu pademonstruoti kai kuriuos epizodus iš Šventojo Rašto. Filmukas penkių minučių. Prašau būti tolerantiškiems, leisti, nes net sovietmečiu teisiamam žmogui paskutinis žodis buvo suteikiamas“, - į kolegas kreipėsi P. Gražulis.

Parlamentarai leido jam rodyti vaizdinę medžiagą. Anot P. Gražulio, vaizdo įrašas, kuriuo jis nori pasidalinti, yra iš Šventojo Rašto ištraukų. Politikas sako, kad Šventajame Rašte yra daug griežčiau pasakyta apie homoseksualius asmenis ir jų santykius, nei tai, ką jis pasakė LGBT atstovui, dėl ko ir prašoma panaikinti jo teisinę neliečiamybę.

„Šventajame Rašte iš viso 118 kartų paminėta apie homoseksualius nusikaltimus. Jie yra smerkiami, nepateisinami. Todėl stovėdamas čia aš jaučiuosi ramus, kad išsakiau tai, kas vyksta Lietuvoje. Mano mintis nėra nukreipta į tuos vaikus, kurie yra suklaidinti, bet į jus, suaugusius, kurie propaguojate homoseksualius santykius kaip gėrį. O tai yra blogis, dėl ko buvo sunaikinta ir Sodoma, ir Gomora“, - dėstė P. Gražulis.

Visgi vaizdo įrašo pradžia buvo ne apie Šventąjį Raštą. Jame buvo rodoma tai, ką P. Gražulis įvardijo kaip prokuratūros dvigubus standartus.

Vaizdo įraše kalbėta apie tai, kad Olegas Šurajevas už Seimo narių įžeidimą atsipirko pinigine bauda, Arūnas Valinskas taip pat nebuvo nubaustas, nors viešai pasisakė, kad reikia šaudyti tokius, kaip Waldemaras Tomaszewkis. P. Gražulis atkreipė dėmesį, kad piniginę baudą už Šeimų maršo dalyvių įžeidinėjimą gavo ir Algis Ramanauskas, o Aušra Maldeikienė išvis nebuvo nubausta. Vaizdo įraše paminėti ir Aušrinės Armonaitės, Audriaus Skaisčio, kitų politikų nusižengimai ir už tai sekusios menkos nuobaudos.

Vėliau vaizdo įraše cituotos Šventojo Rašto ištraukos, kuriomis smerkiami homoseksualūs santykiai.

„Aš daug švelnesnius žodžius vartojau, kalbėdamas su jaunuoliais ir gindamas krikščioniškas vertybes“, – tikino P. Gražulis.

Valstietis Dainius Kepenis tikino, kad P. Gražulis yra vienas iš nedaugelio, kuris laikosi Šventojo Rašto.

„Jis stengiasi, jei nesilaiko, tai atgailauja. Ko negaliu pasakyti apie tuos, kurie Biblijos išvis neskaitė“, - sakė parlamentaras ir ragino nepalaikyti neliečiamybės panaikinimo.

Konservatorė Dalia Asanavičiūtė kreipėsi į rinkėjus.

„Aš noriu kreiptis į rinkėją su pamąstymu, ar tokie Seimo nariai jums tinka. Ar tinka jums toks Seimo narys, kuriam sudaryta jau šešta tyrimo komisija? Ir netiesa, kad sudaryta tik per konservatorių valdymo laikotarpį, jos sudarytos ir per valstiečių, ir per socialdemokratų valdymo laikotarpius.

Ar jums tinka Seimo narys, kuriam gresia apkalta, ne dėl to, kad jis skelbia savo politines ar krikščioniškas pažiūras, o dėl to, kad jis, pasinaudodamas savo galia, savo įtaka, savo neliečiamumu siekia naudos sau, savo verslui, savo piniginei, savo kišenei.

Jūs įsivaizduojate, kad Seimo nario darbas – žvakelių ir gėlių nešiojimas, saldainių nešiojimas?“ – klausė D. Asanavičiūtė.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovė Rita Tamašunienė sakė negalinti balsuoti už P. Gražulio neliečiamybės panaikinimą, nes kitų politikų ar visuomenės veikėjų kur kas aštresni pasisakymai teisėsaugos liko neįvertinti.

„Mes padėkime ant Temidės svarstyklių panašius atvejus, ir aš norėčiau generalinei prokurorei priminti, kas neseniai vyko, ir Petras mums pirminė, niekas negali jausti to teisingumo jausmo, kai matome atvejus, kai net nesulaukiama prokurorų dėmesio į raginimus žudyti kitus žmones“, – kalbėjo R. Tamašunienė.

Su prašymu panaikinti P. Gražulio teisinį imunitetą prieš keletą savaičių į Seimą kreipėsi generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Prokurorai siekia politikui pateikti įtarimus dėl viešo tyčiojimosi ir žmonių grupės niekinimo dėl jų seksualinės orientacijos.

Tyrimą prokuratūra pradėjo po praėjusių metų gegužės 26 dienos P. Gražulio pareiškimų Seimo koridoriuje.

Seimui po pateikimo pritarus Civilinės sąjungos įstatymo projektui, įteisinančiam tos pačios lyties asmenų partnerystę, P. Gražulis, išėjęs iš plenarinių posėdžių salės Seime sutiko kelis LGBTIQ bendruomenės atstovus ir juos iškeikė, išvadino išsigimėliais, platinančiais venerines ligas, siūlė gydytis.

Parlamentaras sako esąs kaltinamas už tai, kad išsakė krikščionišką poziciją.

Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, gali būti baudžiamas bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Pagal Konstituciją, Seimas narys be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali kitaip suvaržoma jo laisvė.

Generalinė prokurorė jau antrą kartą šioje kadencijoje prašė panaikinti Mišrios Seimo narių grupės parlamentaro P. Gražulio teisinį imunitetą.

2020 metų gruodį jis panaikintas, kad būtų galima politikui pateikti įtarimus dėl piktnaudžiavimo „Judex“ koldūnų byloje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) praėjusią savaitę galutiniu sprendimu už piktnaudžiavimą nuteistam Seimo nariui P. Gražuliui paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį.

Teisėsaugos duomenimis, pasinaudodamas Seimo nario statusu P. Gražulis padėjo tvarkyti šaldytus maisto produktus gaminančios bendrovės „Judex“ problemas, kai Rusijos pareigūnai 2015 metais šios įmonės produkcijoje rado listerijos bakterijų.

Už tai Lietuvos apeliacinis teismas pernai birželį politikui skyrė daugiau nei 15 tūkst. eurų baudą ir nurodė konfiskuoti per 3,3 tūkst. eurų.

Įsiteisėjus teismo apkaltinamajam nuosprendžiui, P. Gražuliui, pagal Seimo statutą, turi būti pradėta apkalta, be to, Konstitucinis Teismas jau nagrinėja apkaltos P. Gražuliui bylą už tai, kad tyčia balsavo už kitą Seimo narį.