Neblaivus vyras Kelmės rajone sumušė nepilnametį: prireikė medikų pagalbos

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas kilo apie 23 val. Šedbarų kaime.
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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
Pirminiais duomenimis, neblaivus 2000 metais gimęs vyras sumušė 2010 metais gimusį jaunuolį, kuris, suteikus medicinos pagalbą, išleistas gydytis ambulatoriškai.
Pradėjo ikiteisminį tyrimą
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
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