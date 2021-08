Naujiems ribojimams – atviras kelias: verslas juos gali naudoti nuo šiandien

Ribojimų išvengs nuo COVID-19 pilnai pasiskiepiję asmenys, taip pat tie, kurie įgijo imunitetą persirgę koronavirusu arba turintys per pastarąsias 48 val. atliktą neigiamą PGR testą. Apribojimai netaikomi ir vaikams iki 16 metų.

Kas draudžiama be galimybių paso?

Kaip ir nuo rugsėjo 13-osios, nuo rugpjūčio 16 dienos verslai gali neleisti galimybių paso neturintiems asmenims apsipirkti prekybos centruose ar nebūtinų prekių parduotuvėse. Jiems būtų leidžiama apsipirkti tik nedidelėse maisto ar veterinarijos prekių parduotuvėse, optikose. Šios įstaigos privalo turėti atskirą įėjimą iš lauko bei būti ne didesnės nei 1500 kv. m ploto.

Taip pat galimybių paso neturintiems asmenims kaukės paslaugų teikimo ir viešose uždarose vietose lieka privalomos, o imunitetą turintiems asmenims – tik rekomenduojamos.

Be to, be galimybių paso draudžiama lankytis grožio salonuose, viešojo maitinimo įstaigose, pramogų vietose, renginiuose, išskyrus atvirose erdvėse vykstančius renginius, kuriuose dalyvauja ne daugiau kaip 500 žmonių.

Kas leidžiama be galimybių paso?

Galimybių paso neturintys asmenys galės naudotis tik smulkiomis remonto paslaugomis, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir teikėjo neviršija 15 min.

Taip pat leidžiamos laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvių lankymas, muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas, bibliotekų lankymas tik atsiimant ar grąžinant knygas.

Leidžiamos asmens sveikatos priežiūros, socialinės, teisinės, psichologinės, veterinarijos, finansinės paslaugos. Taip pat leidžiama vežti keleivius. Galiausiai, leidžiamas visų pakopų ugdymas.

Tačiau Vyriausybė atsitraukė nuo ankstesnių planų neturintiems imuniteto arba neigiamo COVID-19 testo žmonėms uždrausti naudotis miesto ir priemiesčio viešuoju transportu ir teikti tik būtinąsias sveikatos priežiūros paslaugas.

Portalas tv3.lt jau rašė, kad vieni paslaugų teikėjai jau dabar klientų prašo parodyti galimybių pasus, kiti dar tikisi, kad Vyriausybės sprendimas bus atšauktas. Yra ir tokių, kurie piktinasi šiuo sprendimu ir žada iš viso nutraukti savo veiklą.