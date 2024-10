Naujasis policijos vadovas sieks didinti ir pareigūnų gretas: ambicija – iki 600 tarnautojų per kadenciją

„Reikia įvertinti tai, kad tie trūkstami 1,5 tūkst. pareigūnų neatsiras per vienerius ar dvejus metus. Reikia būti realistais. Manyčiau, jeigu bus didėjimas bent jau po 100–200 pareigūnų per metus, nes kol kas to nebuvo jau daug metų, jau būtų neblogas pasiekimas. Manyčiau, kad (...) jeigu per kadenciją, per penkerius metus pavyktų bent jau policijos bendruomenę padidinti, na, 500–600 pareigūnų, manau, kad tai būtų tikrai didelė darbo atsvara“, – LRT televizijai penktadienį sakė A. Paulauskas.

Pasak jo, pirmasis žingsnis šio tikslo link – pareigūnų profesinio rengimo tobulinimas.

„Tad vienas iš pirmųjų darbų – pradėti diskusijas su akademine bendruomene, ieškant būdų, kaip sukurti naują policijos pareigūnų ugdymo sistemą tam, kad mes galėtume pritraukti ir tą jaunimą, kuris turi ambiciją baigti aukštąjį išsilavinimą ir kuris nori dirbti tikrai kvalifikuotą darbą, koks dabar ir yra policijos pareigūno darbas. Tai yra vienas iš tokių būdų, kuris leistų pritraukti daugiau norinčių dirbti policijoje, studijuoti, įgyti aukštąjį išsilavinimą ir tokiu būdu daryti karjerą“, – teigė generalinis komisaras.

Lietuvoje šiuo metu trūksta apie 1,3 tūkst. policijos pareigūnų, o komisariatuose beveik kas penkta darbo vieta yra laisva. Per metus policininkų trūkumas išaugo 2 proc., anksčiau skelbė institucijos.

ELTA primena, kad Vyriausybė trečiadienį pritarė kadenciją baigiančio policijos generalinio komisaro Renato Požėlos kandidatūrai į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) direktorius, Artūro Paulausko kandidatūrai į policijos generalinius komisarus.

Trečiadienį naujai paskirtas Lietuvos policijos vadovas A. Paulauskas sakė, kad sieks, jog pradinis policijoje pradėjusio dirbti policininko atlyginimas siektų 1,5 tūkstančius eurų į rankas, o policijoje dirbtų pareigūnai įgiję aukštąjį išsilavinimą.

1993 m. tarnybą policijoje pradėjęs A. Paulauskas, kaip pasakojo pats, Vilniaus gatvėse dirbo eiliniu patruliu, per savo tarnybą jis yra vadovavęs teritoriniam komisariatui, užėmė policijos generalinio komisaro pavaduotojo pareigas, o nuo 2022 m. gruodžio mėnesio buvo paskirtas laikinai vadovauti VST.