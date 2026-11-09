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Miškų urėdija, Statybos sektoriaus vystymo agentūra turėtų turėti valdybas – ministerijos kancleris

2026-11-09 15:27 / šaltinis: BNS
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2026-11-09 15:27
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Numatoma, kad Valstybinių miškų urėdija (VMU) ir Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) vėl turės valdybas, sako Aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius.

Vladislavas Kondratovičius (nuotr. Josvydo Elinsko)
GALERIJA (25)

Numatoma, kad Valstybinių miškų urėdija (VMU) ir Statybos sektoriaus vystymo agentūra (SSVA) vėl turės valdybas, sako Aplinkos ministerijos kancleris Vladislavas Kondratovičius.

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„Mes dabar kalbame apie VMU. Antras etapas yra SSVA. Dabar konkursas paskelbtas vadovui, bus atrinktas vadovas, kitame etape spręsime dėl valdybos“, – pirmadienį Seimo Aplinkos apsaugos komitete, kur svarstytas kitų metų valstybės biudžetas, teigė kancleris.

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„Manom, kad tokie sektoriai turėtų būti prižiūrimi gal komandomis, o ministerija tikrai turi pakankamai daug funkcijų, užduočių ir gal tiesiogiai kištis į politiką įstaigos ar įmonės nėra teisinga“, – pridūrė V. Kondratovičius.

(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Miškai Lietuvoje

VMU valdyba buvo atšaukta pernai vasarą

Tačiau jis nedetalizavo, kada šių įstaigų valdybos bus suformuotos.

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VMU valdyba buvo atšaukta 2025 metų liepą. Aplinkos ministerija planuoja ją grąžinti. SSVA dabar valdybos taip pat neturi – aplinkos ministro 2024 metų gruodžio 12 dienos įsakymu ji buvo sudaryta, bet po kelių dienų atšaukta.  

BNS rašė, kad pernai liepą tuometinis ministras Povilas Poderskis teigė, kad sprendimas atšaukti VMU valdybą priimtas siekiant šio sektoriaus pokyčių.

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