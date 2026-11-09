Miškų urėdija, Statybos sektoriaus vystymo agentūra turėtų turėti valdybas – ministerijos kancleris

„Mes dabar kalbame apie VMU. Antras etapas yra SSVA. Dabar konkursas paskelbtas vadovui, bus atrinktas vadovas, kitame etape spręsime dėl valdybos“, – pirmadienį Seimo Aplinkos apsaugos komitete, kur svarstytas kitų metų valstybės biudžetas, teigė kancleris.
„Manom, kad tokie sektoriai turėtų būti prižiūrimi gal komandomis, o ministerija tikrai turi pakankamai daug funkcijų, užduočių ir gal tiesiogiai kištis į politiką įstaigos ar įmonės nėra teisinga“, – pridūrė V. Kondratovičius.
VMU valdyba buvo atšaukta pernai vasarą
Tačiau jis nedetalizavo, kada šių įstaigų valdybos bus suformuotos.
VMU valdyba buvo atšaukta 2025 metų liepą. Aplinkos ministerija planuoja ją grąžinti. SSVA dabar valdybos taip pat neturi – aplinkos ministro 2024 metų gruodžio 12 dienos įsakymu ji buvo sudaryta, bet po kelių dienų atšaukta.
BNS rašė, kad pernai liepą tuometinis ministras Povilas Poderskis teigė, kad sprendimas atšaukti VMU valdybą priimtas siekiant šio sektoriaus pokyčių.
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