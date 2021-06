Miškinis: nauja siuntų deklaravimo tvarka gali patirti iššūkių

Anot jo, trečiadienis muitinėje – intensyvus darbymetis, vyksta sistemų testavimo darbai, sprendžiamos problemos. Vadinamoji vieno langelio sistema jau išbandyta, ji bus draugiškesnė vartotojui.

„Turbūt liepos pirmoji diena bus kupina iššūkių, bet tikėkimės, kad tuos iššūkius įveiksime“, – BNS sakė J. Miškinis.

„Kita vertus, pagrindinis pokytis yra, kad ir verslas, vežėjai, turi pateikti mažoms siuntoms elektronines deklaracijas, tai yra sistema – sistemai, todėl ir versle, paleidžiant savo informacines sistemas, gali būti tam tikrų trikdžių“, – pridūrė jis.

Siuntų bendrovės trečiadienį pareiškė, kad pokyčiams nėra tinkamai pasiruošta, o Muitinės departamento sukurta sistema veikia su trikdžiais ar net visai neveikia. Be to, tam esą pradėta ruoštis per vėlai.

Tuo metu J. Miškinis teigia, jog pasiruošimas vyko jau tuomet, kai Europos Sąjunga pateikė reglamentus. Anot jo, vienas jų buvo pateiktas pernai rugpjūtį, o kitas – šiemet vasario mėnesį.

„Dėjome visas pastangas, kad pirkimai įvyktų laiku. Diegimo grafikas buvo visada suspaustas, tokia realybė. Teisės aktų įgyvendinimui skiriamas trumpas laikotarpis, bet noriu pabrėžti, kad Muitinė padarė ganėtinai didelį darbą“, – sakė J. Miškinis.

Be to, pasak jo, nepadarytų darbų turi ir siuntų bendrovės: „Be abejo, norisi surasti tą kraštinį, kur galėtų išreikšti tam tikrą kritiką, mes ją įvertiname ir priimame. Jei kalbėtume apie bendradarbiavimą, yra sudaryta bendra darbo grupė, kurioje dalyvauja ir verslas“.

Muitinės departamentas pirmuosius rezultatus aptars darbo grupėje su siuntų bendrovėmis ketvirtadienį po pietų.

Anot J. Miškinio, jei procesai nevyks sklandžiai, tuomet deklaracijos bus priimamos popieriniu būdu, tačiau jis nedetalizavo, kiek tai galėtų užtrukti.

„Popierinių deklaracijų aptarnavimas sutaps su pašto galimybe pateikti tas deklaracijas. Mes pirmą dieną būtent rizikos valdymą, atranką, fizinį tikslinimą vykdysime tik ypatingu būdu, tam padidinome darbuotojų skaičių ir, manau, su tuo susitvarkysime“, – sakė jis.

Europos Sąjungoje nuo liepos 1 dienos naikinama PVM lengvata prekėms, įsigytoms trečiųjų šalių elektroninėse parduotuvėse ir prekyvietėse, jei jų vertė neviršija 22 eurų, siuntas reikės deklaruoti.