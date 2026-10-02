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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministerija: Lietuvoje diegiama ukrainietiška akustinė dronų aptikimo sistema „SkyFortress“

2026-10-02 09:51 / šaltinis: BNS
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2026-10-02 09:51
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Lietuvoje diegiama bandomoji „SkyFortress“ oro erdvės stebėjimo sistema – Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijo signalus, penktadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Robertas Kaunas (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (23)

Lietuvoje diegiama bandomoji „SkyFortress“ oro erdvės stebėjimo sistema – Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijo signalus, penktadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

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„Oro grėsmės keičiasi sparčiai, todėl sprendimus priimame atitinkamai. Užuot viską kūrę iš naujo, pritaikome Ukrainoje jau veikiančias sistemas. Taip nuosekliai stipriname visą oro gynybos grandinę: nuo oro erdvės stebėjimo iki oro grėsmių perėmimo ir neutralizavimo“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.

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„SkyFortress“ papildo pirmąją šios grandinės etapą – stebėjimą: sistema dirbtinio intelekto pagalba aptinka ir seka žemai skrendančius dronus ar sparnuotąsias raketas“, – sako jis.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Robertas Kaunas susitiko su G. Nausėda

„SkyFortress“ – Lietuvoje pradedama naudoti ukrainietiška akustinė dronų aptikimo sistema

KAM nurodo, kad sistema geba realiuoju laiku klasifikuoti objektus, kurie palieka akustinius arba elektromagnetinius pėdsakus.

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Anot ministerijos, pagal šių metų vasarą pasirašytą sutartį numatytas ir jutiklių surinktų duomenų apdorojimas, akustinių ir radijo dažnių skaitmeninių parašų bibliotekų, paremtų neįslaptintais duomenimis, naudojimas bei personalo mokymai.

Sistemos testavimo metu bus vertinamos jos galimybės Lietuvoje aptikti ir atpažinti žemai skrendančius bepiločius orlaivius.

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BNS rašė, kad rugsėjį Lietuvoje buvo numuštas iš Baltarusijos į Lietuvą įskridęs dronas, tą padarė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.

Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje.

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