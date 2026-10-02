Ministerija: Lietuvoje diegiama ukrainietiška akustinė dronų aptikimo sistema „SkyFortress“

„Oro grėsmės keičiasi sparčiai, todėl sprendimus priimame atitinkamai. Užuot viską kūrę iš naujo, pritaikome Ukrainoje jau veikiančias sistemas. Taip nuosekliai stipriname visą oro gynybos grandinę: nuo oro erdvės stebėjimo iki oro grėsmių perėmimo ir neutralizavimo“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
„SkyFortress“ papildo pirmąją šios grandinės etapą – stebėjimą: sistema dirbtinio intelekto pagalba aptinka ir seka žemai skrendančius dronus ar sparnuotąsias raketas“, – sako jis.
„SkyFortress“ – Lietuvoje pradedama naudoti ukrainietiška akustinė dronų aptikimo sistema
KAM nurodo, kad sistema geba realiuoju laiku klasifikuoti objektus, kurie palieka akustinius arba elektromagnetinius pėdsakus.
Anot ministerijos, pagal šių metų vasarą pasirašytą sutartį numatytas ir jutiklių surinktų duomenų apdorojimas, akustinių ir radijo dažnių skaitmeninių parašų bibliotekų, paremtų neįslaptintais duomenimis, naudojimas bei personalo mokymai.
Sistemos testavimo metu bus vertinamos jos galimybės Lietuvoje aptikti ir atpažinti žemai skrendančius bepiločius orlaivius.
BNS rašė, kad rugsėjį Lietuvoje buvo numuštas iš Baltarusijos į Lietuvą įskridęs dronas, tą padarė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.