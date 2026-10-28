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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

LVAT priims sprendimą Ričardo Pociaus byloje dėl nuobaudos ginčijimo

2026-10-28 06:24 / šaltinis: BNS
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2026-10-28 06:24
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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) trečiadienį skelbs sprendimą buvusio Viešojo saugumo tarnybos (VST) vado Ričardo Pociaus byloje prieš Vyriausybę ir Vidaus reikalų ministeriją dėl jam skirto papeikimo.

Teismas (nuotr. Elta)

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) trečiadienį skelbs sprendimą buvusio Viešojo saugumo tarnybos (VST) vado Ričardo Pociaus byloje prieš Vyriausybę ir Vidaus reikalų ministeriją dėl jam skirto papeikimo.

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R. Pocius prašė neteisėta pripažinti ir panaikinti 2022 metų birželio 22 dieną Vyriausybės jam skirtą nuobaudą.

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Regionų administracinis teismas balandį generolo skundą atmetė.

Buvęs VST vadas tvirtina nepadaręs tarnybinio nusižengimo, už kurį buvo nubaustas.

Jo nuomone, tarnybinis patikrinimas jo atžvilgiu buvo atliktas nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų, taip pat netinkamai įvertintos aplinkybės, susijusios su galimu pažeidimų mažareikšmiškumu.

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Nagrinėdamas šią bylą, Regionų administracinis teismas pernai sausį kreipėsi į Konstitucinį Teismą (KT) dėl ginčijamo Vyriausybės nutarimo atitikimo Konstitucijai, Vyriausybės įstatymui bei Vidaus tarnybos statuto nuostatoms. KT pažeidimo nenustatė.

Atsižvelgdama į KT išaiškinimą, Regionų administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad R. Pociaus argumentai dėl esminių procedūrinių pažeidimų yra nepagrįsti. Teismas taip pat nesutiko su buvusio VST vado pozicija, jog Vyriausybė privalėjo detaliai pagrįsti, kodėl nustatyti pažeidimai nelaikytini mažareikšmiais.

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Regionų administracinio teismo nutarime detaliai aptarti konkretūs pareiškėjo veiksmai, taip pat ir nedalyvavimas privalomame posėdyje neužtikrinus tinkamo pavadavimo, nesuderintų siūlymų dėl teisinio reguliavimo teikimas, taip pat pareigų nevykdymas bendraujant su Vidaus reikalų ministerija ir deleguojant atstovus į svarbius pasitarimus.

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Teismas taip pat atmetė argumentus, kad tarnybinis nusižengimas grindžiamas vien deklaratyviomis teisės normomis. Konstatuota, kad tarnybinio patikrinimo išvadoje kiekvienas pažeidimas pagrįstas konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis ir aiškiai nurodytomis teisės normomis.

Šį teismo sprendimą R. Pocius apeliacine tvarka apskundė LVAT.

Kaip skelbė BNS, R. Pocius VST vadovavo nuo 2015-ųjų iki 2022-ųjų spalio, tačiau buvo atleistas prieš tai skyrus papeikimą už tarnybinį nusižengimą, kuris ir ginčytas teisme.

Tuometinės vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės teigimu, R. Pocius atleistas po nustatytų tęstinių pažeidimų, kai be priežasties ne kartą atsisakė dalyvauti statutinių tarnybų vadovų pasitarimuose krizės ir nepaprastosios padėties metu, neatsiliepdavo į telefono skambučius, melavo dėl savo darbotvarkės, nebuvo darbe.

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